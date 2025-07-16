AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

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AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
16.07.2025 17:12  Güncelleme: 17:09
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AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
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İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. Anadolu Ajansı Şam muhabiri Muhammed Karabacak, Şam'dan İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği esnada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

İSRAİL'DEN ŞAM'DA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BİNASINA YENİ SALDIRILAR

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

AA MUHABİRİ SALDIRIYA ANONS ÇEKTİĞİ SIRADA YAKALANDI

Öte yandan İsrail'in yeni saldırıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın Tel Aviv yönetiminin hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği sırada meydana geldi.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

Karabacak'ın anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

NE OLMUŞTU?

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.

Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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