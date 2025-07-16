AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'DEN ŞAM'DA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BİNASINA YENİ SALDIRILAR

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

AA MUHABİRİ SALDIRIYA ANONS ÇEKTİĞİ SIRADA YAKALANDI

Öte yandan İsrail'in yeni saldırıları, Anadolu Ajansı'nın (AA) Şam muhabiri Muhammed Karabacak'ın Tel Aviv yönetiminin hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği sırada meydana geldi.

Karabacak'ın anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.