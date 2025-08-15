AB\'den E1 Yerleşim Planına Tepki

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına, iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı yazılı açıklamada İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait topraklarda yerleşim alanlarını genişletmeyi hedefleyen 'E1' projesini onaylama planına tepki gösterdi. Kallas, "İsrail yönetiminin E1 yerleşim planını hayata geçirme kararı, iki devletli çözüm sürecini daha da zayıflatırken uluslararası hukuku da ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Kallas, "Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, bölgedeki yerleşim faaliyetleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel bağı kalıcı olarak yok edecek ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kesecek" dedi. AB'nin, İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısını yineleyen Kallas, "AB, İsrail'i bu kararından dönmeye davet ediyor ve kararın geniş çaplı sonuçlarını değerlendirerek, iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini korumak için adım atılması gerektiğini vurguluyor" ifadelerini kullandı.