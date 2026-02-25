AB, Ukrayna'nın Üyeliği İçin Destek Verdi - Son Dakika
AB, Ukrayna'nın Üyeliği İçin Destek Verdi

AB, Ukrayna\'nın Üyeliği İçin Destek Verdi
25.02.2026 10:00
Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde desteklerinin tam olduğunu açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın üyeliğine desteğin tam olduğunu ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da katıldığı ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın üyelik yolunda hızla ilerlediğini ve gerekli reformları hayata geçirdiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna için net bir tarih belirlemenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak bizim açımızdan üyelik için tek başına net bir tarih vermek mümkün değil. Üyelik liyakate dayalı bir süreçtir ve ilerleme hızı aday ülkeye bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Tarih verilemese de Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Buna rağmen Ukrayna'nın hedeflerine ulaşması için desteğimiz kesin ve nettir. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda olacağız" dedi.

Toplantıda ayrıca, Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredi paketinin hayata geçirileceği de bir kez daha teyit edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya AB, Ukrayna'nın Üyeliği İçin Destek Verdi - Son Dakika

AB, Ukrayna'nın Üyeliği İçin Destek Verdi
