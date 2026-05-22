AB Ülkeleri\'nden İsrail\'e Yerleşim Uyarısı

22.05.2026 19:07
İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı buldu.

İNGİLTERE, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri, Batı Şeria'daki duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. İsrail'in bölgedeki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetimine yerleşim alanlarını genişletmeye son verme çağrısı yapıldı.

İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya liderleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Batı Şeria'da son aylarda artan gerilime ve yerleşimci şiddetine dikkat çekildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç ay içinde Batı Şeria'daki durum önemli ölçüde kötüleşti. Yerleşimci şiddeti benzeri görülmemiş seviyelerde. İsrail kontrolünün daha da sağlamlaştırılması da dahil olmak üzere İsrail hükümetinin politika ve uygulamaları, istikrarı ve iki devletli çözüm umutlarını baltalıyor" denildi.

Uluslararası hukukun İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri konusunda açık olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri yasa dışıdır. E1 bölgesindeki inşaat projeleri de istisna olmayacaktır. E1 yerleşim planı Batı Şeria'yı ikiye bölecek ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKETLERE İHALE UYARISI

Özel sektöre ve şirketlere de uyarılarda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketler, E1 veya diğer yerleşim projeleri için açılan inşaat ihalelerine teklif vermemelidir. Yerleşim yeri inşaatlarına katılmanın, uluslararası hukukun ciddi ihlallerine karışma riski de dahil olmak üzere hukuki ve itibar açısından doğuracağı sonuçların farkında olmalıdırlar."

İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Ortak açıklamanın devamında İsrail hükümetine yönelik talepler sıralanarak, "İsrail hükümetine; yerleşim yerlerinin ve idari yetkilerinin genişletilmesine son vermesi, yerleşimci şiddeti için hesap sorulabilirliği sağlaması ve İsrail güçlerine yönelik iddiaları soruşturması, Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki Haşimi vesayetine ve tarihi statüko düzenlemelerine saygı göstermesi, ayrıca Filistin Yönetimi ve Filistin ekonomisi üzerindeki mali kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulunuyoruz. İsrail hükümeti üyeleri de dahil olmak üzere, ilhakı ve Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesini savunanlara şiddetle karşı çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Liderler, açıklamalarını iki devletli çözüm vurgusuyla tamamlayarak, "İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca; İsrail ve Filistin olmak üzere iki demokratik devletin, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayacağı, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüme dayanan kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

