AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Yeni Mülteci Dalgası Görmek İstemiyoruz

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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, "Yeni bir mülteci dalgası görmek istemiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen olağanüstü oturumda konuştu. Suriye'deki geçiş döneminde olabilecek istikrarsızlıklara karşı bölge ülkeleriyle çalışılmasının önemli olduğunu belirten Kallas, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, bağımsızlığına, egemenliğine ve devlet kurumlarına saygı göstermek hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kallas, Suriye halkına birlik, istikrar ve destek mesajı verilmesi gerektiğini söyleyerek, " Irak, Libya ve Afganistan'daki korkunç senaryoların tekrarlanmasını önlemeliyiz" ifadesini kullandı.

Bölgesel ve uluslararası ortakların Suriye'yi desteklemek için birlikte çalışmalarının önemini vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "G7 çerçevesinde ve Körfez, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkimiz, ortak zorlukları ele almak için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, Suriye'nin istikrarını da sağlayacak olan kilit muhataplardan bazıları olacaktır" dedi.

Kallas, Suriye'den farklı gruplardan yeni bir mülteci dalgası görmek istemediklerini belirterek, bölge ülkeleriyle çalışmanın radikalleşme ve terörün önlenmesi için de önemli olduğunu ifade etti.