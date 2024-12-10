AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Yeni Mülteci Dalgası Görmek İstemiyoruz - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Yeni Mülteci Dalgası Görmek İstemiyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Yeni Mülteci Dalgası Görmek İstemiyoruz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki istikrarsızlıkların önlenmesi gerektiğini vurguladı ve bölge ülkeleriyle iş birliğinin önemine değindi. Kallas, yeni mülteci dalgalarının yaşanmaması için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

10.12.2024 23:17  Güncelleme: 23:19
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AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, "Yeni bir mülteci dalgası görmek istemiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen olağanüstü oturumda konuştu. Suriye'deki geçiş döneminde olabilecek istikrarsızlıklara karşı bölge ülkeleriyle çalışılmasının önemli olduğunu belirten Kallas, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, bağımsızlığına, egemenliğine ve devlet kurumlarına saygı göstermek hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kallas, Suriye halkına birlik, istikrar ve destek mesajı verilmesi gerektiğini söyleyerek, " Irak, Libya ve Afganistan'daki korkunç senaryoların tekrarlanmasını önlemeliyiz" ifadesini kullandı.

Bölgesel ve uluslararası ortakların Suriye'yi desteklemek için birlikte çalışmalarının önemini vurgulayan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "G7 çerçevesinde ve Körfez, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkimiz, ortak zorlukları ele almak için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, Suriye'nin istikrarını da sağlayacak olan kilit muhataplardan bazıları olacaktır" dedi.

Kallas, Suriye'den farklı gruplardan yeni bir mülteci dalgası görmek istemediklerini belirterek, bölge ülkeleriyle çalışmanın radikalleşme ve terörün önlenmesi için de önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Yeni Mülteci Dalgası Görmek İstemiyoruz - Son Dakika

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