ABD basını: Trump, İran\'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

30.01.2026 23:25
ABD, İran'a olası bir saldırı için Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmaya Başkan Donald Trump da Tahran'a yönelik tehditlerine devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Haberlerde Trump'ın, en erken pazar sabahı İran'a yönelik bir saldırı emri verebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin, söz konusu saldırıya hazırlık amacıyla bölgede bulunan bir müttefikini bilgilendirdiği de iddialar arasında yer aldı. Saldırının temel hedefi ise İran'da rejim değişikliği.

ABD, İran'a olası bir saldırı için Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmaya devam ederken Başkan Donald Trump'tan da Tahran'a yönelik yeni bir tehdit geldi.

"ANLAŞMA YAPAMAZSAK NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Beyaz Saray'daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendiren Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu da sözlerine ekledi.

"ANLAŞMA İÇİN SON TARİHİ SADECE İRAN BİLİYOR"

Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaya yanaştığını ancak bunun için kesin bir son tarih açıklamayacağını dile getirdi. Basın mensuplarının, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bunu sadece onlar biliyor" ifadelerini kullandı. Trump, İran tarafının müzakere sürecinin seyrini yakından takip ettiğin belirterek, Washington'un baskı politikasını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD BASINI: ABD, PAZAR SABAHI SALDIRACAĞINI BÖLGEDEKİ MÜTTEFİKİNE BİLDİRDİ

Öte yandan Trump'ın açıklamalarının ardından ABD basını tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İran'ın, ABD'nin sunduğu şartları kabul etmediği ve taraflar arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı öne sürüldü. Söz konusu haberlerde Trump'ın, en erken pazar sabahı İran'a yönelik bir saldırı emri verebileceği ifade edildi.

ABD merkezli haber platformu Drop Site'ın ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ABD yönetimi, söz konusu saldırıya hazır olunması için bölgede bulunan bir müttefiki bilgilendirdi. Saldırının esas amacının ise İran'da bir rejim değişikliği olacağı ifade edildi. Planlanan hedefler arasında nükleer tesisler, balistik füzeler, askeri üslerin de olduğu bildirildi.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

USS Abraham Lincoln

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti. Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmıştı.

USS Delbert D. Black

