ABD basını İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldıracağını öne sürdü - Son Dakika
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ABD basını İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldıracağını öne sürdü

02.11.2022 08:03

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, İran'ın dikkati ülke içinde protestolardan başka bir yere çekmek için yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı düzenleyebileceğini iddia etti. Gazete ayrıca alınan istihbarat nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini ifade etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'de yapılan haberde yeni bir savaşın yakın zamanda başlayabileceği yazıldı. Haberde İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldıracağı belirtilirken ABD'nin Suudi Arabistan'a yardım konusunda teyakkuzda olduğu belirtildi.

DİKKATİ PROTESTOLARDAN BAŞKA BİR YERE ÇEKMEK İSTİYORLAR

Gazeteye konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini duyurdu.

ABD TEYAKKUZA GEÇTİ

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

"SAVUNMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili de iddialardan duyulan endişeyi dile getirdi; "Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

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SON DAKİKA: ABD basını İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldıracağını öne sürdü - Son Dakika
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