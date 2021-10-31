G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ev sahipliği yapıyor.
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin " Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.
Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Zirvenin ikinci ve son günündeki bu görüşme, Biden'ın ocak ayında başkan seçilmesinin ardından iki lider arasındaki ikinci görüşme olma özelliği taşıyor.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Biden, 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?' sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz - Son Dakika Dünya