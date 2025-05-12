ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim - Son Dakika
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Dünya

ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

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ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İstanbul'daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul'a gelebilirim." dedi.

12.05.2025 17:46
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ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya- Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya görüşmelerine değindi.

TRUMP: İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul'daki zirvenin çok önemli olacağını vurgulayan Trump, kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtti. Trump, "15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ BEN DE İSTANBUL'A GELEBİLİRİM"

Trump, "Putin ve Zelenskiy'nin de orada olacağını düşünüyorum. Erdoğan Ukrayna Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak. Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

PUTİN, UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN "İSTANBUL" TEKLİFİ YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı. Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul\'a gelebilirim

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • muzaffer doğan:
    buyur gel sarı oğlan sonra ben yaptım savaşı bitirdim diycen dimi , Tayyip başkan olmadan olmaz Dünya lideri bunu herkes bilsin özellikle saygı değer CHP li kardeşlerimiz 218 67 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Reis varken gölgede kalırsın sarıoğlan 169 35 Yanıtla
  • 123456:
    Bi sen eksik tin gel sende 83 8 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    O. çocuğu reis seni kaç defadır bekliyor gelmiyorsun ukrayna rusya için geliyorsun. 46 29 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Allah Allah dostum Trump i tutana aşk olsun. Hindistan Pakistan savaşını önledi. Gazze de bozatli barış şövalyesi. Ukrayna Rusya savaşını bitirecek. Özellikle Gazze ye adil bir barış getirirse tarihte güzel bir yeri olur 45 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sen gelme ayı oğlu ayı 38 8 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    iblis iblisi sever 6 25 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    Putin gelirse yüzde 20 ihtimal gelir, ggrlmezse imkanı yok gelmez, RTE yi hiç sevmez çünkü sadece şu an ihtiyacı var Suriye'de kapalı kapı arkasında anlasttilar sonuçta göreceğiz önümüzdeki yılda 3 21 Yanıtla
  • hayat adamı:
    Sarıların Sülo ?? 21 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    muzaffer az sakssofon çek o.c seni 1 18 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Lavuğa bak sanki halı saha maçına geliyo:) 10 1 Yanıtla
  • Ss5675251:
    sarıoğlan sen itine (itrail) sahip çıksan yeterli 11 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Trumpi oster begenin ister begenmeyin ama digerleri gibi savas olsun silah stayim kafasinda degil baris olsun ticaret yapayim kafasinda ve bu yolda amerikan derin devlete bile kafa tutuyor 10 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bbunun amacı Putin ile görüşebilmek , çünkü Putin bile görüşmeye gelmeyebilir temdilciler gelebilir, yoksa Trump Ukrayna ve Türkiye yi umursamaz 2 7 Yanıtla
  • Sedat Milas:
    Bir sen eksiksin sende gel savaşı çıkar sonra gel barışı ben getirdim de katil döner dolaşır suç mahalline geri döner ?? 4 1 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Yrak var gel sırf bende arabuluculuk ettim demek için geliyor 4 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    gel senin papaz burada dostum Trump diyenler 2 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    trump sende para var reiste insan üstü akıl. gel gadanı alsın reis 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    he koş gec kaldın. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Akkoca:
    Yürü eve sen İsrail'e netanyahunun yanına git.amacin ne.seni iplemedilermi.? 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    oo türkiye ikametli ingilizlerde burdaymış merhabalar 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    çekemedi merakından çatladı milletten önce gelir bak seyret 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim - Son Dakika
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