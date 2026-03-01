İran'ı vuran ABD'de silahlı bar saldırısı: 3 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
İran'ı vuran ABD'de silahlı bar saldırısı: 3 ölü, 14 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ı vuran ABD\'de silahlı bar saldırısı: 3 ölü, 14 yaralı
01.03.2026 21:28
Haber Videosu

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD'de ortalık kan gölüne döndü. Austin kentindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Senegal asıllı ABD vatandaşı olduğu belirlenen ve olayın ardından polisler tarafından vurularak öldürülen saldırganın, İran'a yönelik saldırılardan etkilenmiş olabileceği iddia edildi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD'de ortalık kan gölüne döndü.

BARA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ, 14 YARALI

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de, içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu tahmin edilen bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında olay yerinde yaşanan panik ve yaralılara ilk müdahalelerin yapıldığı anlar kameraya yansıdı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

New York Post'ta yer alan habere göre eyalet polisi, olayın ardından saldırganın kimliğinin belirlendiğini ve Senegal asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. Kendisine yaklaşan üç polis memuru tarafından bir kavşakta vurularak öldürülen Ndiaga Diagne isimli saldırganın 2013 yılında sığınma başvurusunda bulunduğu, 2016 yılında da ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

"İRAN SALDIRISINDAN ETKİLENDİ" İDDİASI

Öte yandan, 53 yaşında olduğu ve kente New York'tan geldiği belirtilen saldırganın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından etkilenmiş olabileceği iddia edildi. Saldırganın üzerinde "Property of Allah" (Allah'ın mülkü) yazılı bir sweatshirt giydiği kaydedildi.

  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    ellerine sağlık devamını gelir inşallah mekanın cennet olsun abim peygamber efendimize komşu eylesin ???????? 4 0 Yanıtla
