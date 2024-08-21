ABD'de Filistin Yanlısı Protestocularla Polis Arasında Şiddetli Arbede - Son Dakika
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ABD'de Filistin Yanlısı Protestocularla Polis Arasında Şiddetli Arbede

ABD\'de Filistin Yanlısı Protestocularla Polis Arasında Şiddetli Arbede

ABD'nin Chicago kentinde, Demokratların Ulusal Kongresi'nin (DNC) ikinci gününde, Filistin yanlısı protestocular ve polis arasında şiddetli arbede yaşandı. İsrail konsolosluğu önündeki arbedede en az 4 kişi gözaltına alınırken, son iki günde toplam 13 kişi tutuklandı.

21.08.2024 11:25
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(ANKARA) - ABD'nin Chicago kentinde, Demokratların Ulusal Kongresi'nin (DNC) ikinci gününde, Filistin yanlısı protestocular ve polis arasında şiddetli arbede yaşandı. İsrail konsolosluğu önündeki arbedede en az 4 kişi gözaltına alınırken, son iki günde toplam 13 kişi tutuklandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Parti'den ABD Başkanlığı için resmi adaylığının açıklandığı DNC United Center'da gerçekleştirilirken, Gazze için ateşkes çağrısıyla toplanan Filistin yanlısı protestocular, 3,2 km uzaklıktaki sokakta eylem yaptı. Eylem sırasında ABD bayrağı ateşe verildi. Göstericiler siyah kıyafetler giyip yüzlerini kapatarak ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, İsrail konsolosluğunun bulunduğu Chicago gökdeleninin önündeki çevik kuvvet polis hattına yaklaşırken, polis dağılmaları için uyarıda bulundu. Barışçıl bir protesto gösterisi olarak başlayan eylemler, çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle arbedeye dönüştü. Polis, ellerinde coplarla kalabalığa "dağılın" uyarısı yaparak, göstericilerin yürümelerini engelledi. Polis, en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Chicago polis şefi, 19 Ağustos Pazartesi günkü protestolardan bu yana 13 kişinin tutuklandığını, bunların çoğunun "United Center'ın görüş ve ses alanı içinde" güvenlik çitlerinin "kısa bir süre ihlal edilmesiyle" ilgili olduğunu söyledi.

İsrail-Amerikan Konseyi CEO'su Elan Carr ise bu hafta Chicago'ya akın eden Filistin yanlısı protestocuları kınadı ve onları "aşırı çılgınlar" olarak nitelendirdi. Carr, ABD'li liderlerden "İsrail devletinin yanında net bir şekilde durmalarını" istedi.

Kaynak: ANKA

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