ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

Geniş Video İzle

New York'ta görüntülenen firari anne Eylem Tok ve oğlunun gülümsedikleri kareler büyük tepki çekerken, olayla ilgili dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği sırada 3 kadının Tok ve oğlunu kovalayarak yüzlerine tükürdüğü hatta devam edip taksinin içinde de tükürmeye devam ettikleri öğrenildi.

14.03.2024 11:49  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

EYLEM TOK VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ardından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ile oğlu T.C., New York'ta görüntülendi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİRKEN GÜLDÜLER"

Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

3 KADIN KOVALAYARAK YÜZLERİNE TÜKÜRMÜŞ

Yazar Eylem Tok ve oğlunun gülümsedikleri fotoğraflar büyük tepki çekerken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği sırada 3 kadının Tok ve oğlunu kovalayarak yüzlerine tükürdüğü hatta devam edip taksinin içinde de tükürmeye devam ettikleri öğrenildi.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

Süreçle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullanmıştı: "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

ABD\'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

Amerika Birleşik Devletleri, Eylem Tok, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cengiz BAŞAL: Allahın sopasi yokki ama adaleti var er yada geç denk gelecek size. Merak etmeyin ?? 58 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: nasıl olsa buraya geri dönecekler, üstelik 40 yıl sonra bile olsa, o zaman ne olacak ? aynı cezayı yine çekecekler... her şeyden önce insanda vicdan olur, ki en önemli ceza da vicdan azabıdır. 40 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Birisi yanlışlıkla ezmez ki onları :( 24 3 Yanıtla
  • Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi
    12:18 Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

    İsrail'in 160 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi. İnsani krizin doruğa çıktığı bölgede açlık ve susuzluk tehlikeli seviyelere ulaşmış durumda. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 Filistinli hayatını kaybederken, 110 Filistinli yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te ise saldırılar sonucunda en az 433 Filistinli öldü, 4 bin 700 Filistinli yaralandı.

  • Çin'de restorandaki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi
    12:13 Çin'de restorandaki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

    Çin'in Hebei eyaletindeki bir restoranda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlama, gaz sızıntısından kaynaklanmış olup, 27 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi
    12:10 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi

    İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 160 gündür süren saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle bölgede açlık ve susuzluk tehlikeli seviyelere ulaşmış durumda. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 Filistinli öldü, 110 Filistinli ise yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te ise saldırılar sonucunda en az 433 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 700 Filistinli ise yaralandı.

  • Niğde İl Jandarma Komutanlığı, 200 Bin Dolar Değerinde Tarihi Eser Ele Geçirdi
    11:56 Niğde İl Jandarma Komutanlığı, 200 Bin Dolar Değerinde Tarihi Eser Ele Geçirdi

    Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde 2 şüpheli şahsın altın yazmalı kitap satacağı bilgisini aldı. Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait ceylan derisi üzerine yazılmış altın yazmalı kitap ele geçirildi. Tarihi eserin piyasa değeri yaklaşık 200 bin dolar olarak belirlendi. 2 kamu görevlisi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Putin, Genel Seçim öncesinde halka seslendi: 'Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum'
    11:52 Putin, Genel Seçim öncesinde halka seslendi: 'Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın başlayacak 3 günlük Genel Seçim öncesi halka seslenerek vatandaşları sandık başına çağırdı. Putin, seçimlerin önemini vurgulayarak, gücün tek kaynağının halk olduğunu ve bu seçimin geleceğe atılmış bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde de oy kullanılacağını ifade etti.


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:35 Konut satışlarında artış Konut satışlarında artış
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:40:10. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement