ABD\'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş

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Yazar Eylem Tok ve oğlu New York\'ta görüntülendi! Yüz ifadeleri dikkat çekti

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor.

EYLEM TOK VE OĞLU NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayın ardından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtıkları bilinen ve haklarında kırmızı bülten talebi hazırlanan Eylem Tok ile oğlu T.C., New York'ta görüntülendi.

"FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİRKEN GÜLDÜLER"

Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.

3 KADIN KOVALAYARAK YÜZLERİNE TÜKÜRMÜŞ

Yazar Eylem Tok ve oğlunun gülümsedikleri fotoğraflar büyük tepki çekerken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği sırada 3 kadının Tok ve oğlunu kovalayarak yüzlerine tükürdüğü hatta devam edip taksinin içinde de tükürmeye devam ettikleri öğrenildi.