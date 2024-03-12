ABD\'de polis, kendisine saldıran 15 yaşındaki otistik çocuğu öldürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, elinde kesici bir bahçe aleti ile kendisine doğru koşan 15 yaşındaki otistik çocuğu tabanca ile vurarak öldürdü. .

Resmi makamlara göre, korkunç olayın ardından çekilen vücut kamerası görüntüleri, Cumartesi günü San Bernardino ilçesindeki Apple Valley'den kaçan 15 yaşındaki Ryan Gainer'ın polise doğru koştuğu ve polis tarafından öldürüldüğünü gösteriyor.

Polis memurunun ateş etmeden önce, "Hey geri çekil! Geri çekilmezsen vurulacaksın," dediği duyuluyor.

emniyet yetkilileri,Gainer'in aile üyelerine saldırdığı ve zarar verdiği ihbarı aldıktan sonra polisin eve gittiğini, polisleri görenGainer, elinde keisici aletle polise doğru koştuğunu polisin kendini korumak içinGainer'i öldürmek zorunda kaldığını söyledi.

Polis memurları, sağlık görevlileri gelene kadar ancak genç adama ilk müdahaleyi yaptı fakat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma, devam ediyor.