ABD'de turistik denizaltı kayboldu: 5 kişi içinde - Son Dakika
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ABD'de turistik denizaltı kayboldu: 5 kişi içinde

20.06.2023 00:30

Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi. Denizaltıda 5 kişinin olduğu açıklandı. Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılırken, aramalar havadan ve denizden devam ediyor. Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi. Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor. ABD merkezli 'OceanGate Expeditions' isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

Boston Sahil Güvenlik ekipleri, turistik amaçla kullanılan denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğunu bildirdi. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışma başlattı. ABD Sahil Güvenlik Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, denizaltıda 5 kişinin olduğu açıklandı.

Titanik enkazını göstermek için kullanılan denizaltı kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

UZUN SÜREDİR HABER ALINAMIYOR

6,4 metre uzunluğundaki denizaltı ile irtibatın dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildiğine işaret edilen açıklamada, son sinyalin pazar sabahı alındığı, dolayısıyla denizaltının 24 saatten daha uzun zamandır kayıp olduğu aktarıldı. Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılırken, aramalar havadan ve denizden devam ediyor.

Titanik enkazını göstermek için kullanılan denizaltı kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

İNGİLİZ MİLYARDER DE İÇİNDE

Havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi. Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürle" ifadesini kullandı.

Titanik enkazını göstermek için kullanılan denizaltı kayboldu! Ünlü milyarder de içinde

GERİYE YAPTIĞI SON PAYLAŞIM KALDI

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulunmuştu.

250 BİN DOLAR ÖDÜYORLAR

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor. ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

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