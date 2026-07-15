ABD'de Yaz Saati Kalıcı Hale Geldi - Son Dakika
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ABD'de Yaz Saati Kalıcı Hale Geldi

ABD\'de Yaz Saati Kalıcı Hale Geldi
15.07.2026 13:17
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Temsilciler Meclisi, yaz saatini kalıcı hale getiren yasayı kabul etti, saat değişimleri sona erdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, yaz saatini kalıcı hale getirme ve yılda iki kere yapılan saat değişimlerini sonlandırma kararı alındı.

Günışığı Koruma Yasası adlı yasa 14 Temmuz'da iki partiden de üyelerin desteğiyle, 117'ye karşı 308 oyla kabul edildi.

Tasarı, ABD'yi şu anda Mart ile Kasım ayları arasında uygulanan saat dilimine kalıcı olarak geçirecek. Bu düzen kalıcı standart saat olarak adlandırılıyor.

Oylamayı yöneten Cumhuriyetçi Scott DesJarlais, son sayım sırasında telefonundan The Beatles'ın Here Comes the Sun şarkısından bir bölüm çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez dönüşünün ardından saat değişikliklerini sonlandırma sözü vermişti.

Yasanın Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından Senato da yakında bu tasarıyı ele alabilir. Tasarının üzerinde değişiklik de yapılabilir.

Birinci Dünya Savaşı'nda başladı

Tasarıyı Ocak 2025'te sunan Florida Cumhuriyetçi Temsilcisi Vern Buchanan, saat değişikliklerinin programları "iyi bir neden olmaksızın" aksattığını söyledi.

ABD, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaz aylarında öğleden sonra daha fazla gün ışığından yararlanmak ve elektrik tasarrufu sağlamak için saatlerini ileri alıyor.

Saatler her yıl sonbaharda geri alınarak standart saate geçiliyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yakıt tasarrufuna da yardımcı olan yaz saati, çiftçiler arasında popüler değildi ve savaşın ardından kaldırıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında yeniden uygulanmaya başlandı ve ülke genelinde saat değişikliklerini standartlaştıran yasa 1966'da kabul edildi.

Ancak Hawaii ve Arizona dahil bazı eyaletler ile ABD toprağı olan Porto Riko ve Virgin Adaları bu uygulamanın dışında kalmayı tercih etti.

Trump, Mayıs ayında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda saat değişikliklerine ilişkin bir yasanın geçirilmesi için "çok sıkı çalışacağını" söyledi:

"İnsanların artık 'Saat' konusunda endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi; yılda iki kez tekrarlanan bu saçma düzenleme için harcanan tüm emek ve paradan bahsetmiyorum bile. Bu aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti için de çok güzel bir KAZANÇ olacak. Kabul edin!"

Çekinceler

Ancak kalıcı yaz saatini eleştirenler, bunun kış sabahlarının daha karanlık olmasına yol açacağını ve erken saatlerde yolda olanlar için sürüş koşullarını daha tehlikeli hale getirebileceğini belirtiyor.

Yaz saati yerine standart saatin korunmasını destekleyenler de sabah daha fazla ışık olmasının daha iyi bir uyku düzeni gibi sağlık yararları sağladığını söylüyor.

Pew Research Center'a göre, dünya ülkelerinin yalnızca yaklaşık üçte biri herhangi bir tür yaz saati uygulaması kullanıyor ve bunların büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunuyor.

Avrupa'da yalnızca Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, İzlanda, Rusya ve Türkiye yaz saati kullanmıyor.

Afrika'da ise yaz saati uygulayan tek ülke Mısır.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Yaz Saati Kalıcı Hale Geldi - Son Dakika

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