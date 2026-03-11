ABD'den 2 küstaha Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den 2 küstaha Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD\'den 2 küstaha Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
11.03.2026 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD basını, Netanyahu ve Bennett'in Türkiye'yi hedef alan söylemlerini İran'dan sonra yeni bir tehdit arayışı olarak değerlendirdi. Analizlerde Türkiye'yi varoluşsal bir tehdit gibi göstermenin İsrail için stratejik açıdan tehlikeli ve ters tepebilecek bir yaklaşım olabileceği vurgulandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'nin Ortadoğu'daki artan nüfuzunu değerlendirirken kullandığı "Türkiye yeni İran" ifadesi uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. ABD'de yayımlanan analizlerde söz konusu benzetmenin hatalı olduğu vurgulanırken, bazı Amerikalı siyasetçiler de Bennett'in sözlerine tepki gösterdi.

ANALİSTLERDEN BENNETT'E ELEŞTİRİ

ABD merkezli analizlerde Türkiye'nin bölgedeki rolünün İran ile kıyaslanmasının yanlış bir yaklaşım olabileceği belirtildi. Analistler, Türkiye'nin İran gibi terör gruplarını silahlandırarak saldırılar düzenleyen bir politika izlemediğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "varoluşsal bir tehdit" olarak görmenin İsrail açısından tehlikeli ve ters tepebilecek bir yaklaşım olabileceğini ifade etti.

"STRATEJİK YANLIŞ HESAPLAMALARA YOL AÇAR"

Analizlerde Türkiye'nin "yeni İran" olarak gösterilmesinin siyasi amaçlarla kullanılan bir söylem olduğu ileri sürüldü. Bennett ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi isimlerin bu söylemden siyasi fayda sağladığı iddia edildi.

Uzmanlar, Türkiye'yi medeniyetler arası bir düşman gibi göstermenin yanlış olduğunu belirterek bu yaklaşımın stratejik yanlış hesaplamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna da Bennett'in sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Luna, yaptığı paylaşımda "Türkiye yeni İran değildir" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi olan Luna, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek Ankara'ya destek verdi.

"TÜRKİYE NATO ÜYESİ BİR ÜLKE"

ABD'de Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Bennett'in açıklamalarına tepki gösterdi. Greene, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak "Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkes uyansın." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması, Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunması ve önemli bir ekonomik güç olması nedeniyle bölgedeki güçlü aktörlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den 2 küstaha Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız - Son Dakika

Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

07:16
Fahrettin Koca’dan Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
Fahrettin Koca'dan Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
01:08
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 07:39:55. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'den 2 küstaha Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.