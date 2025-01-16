ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi - Son Dakika
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ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

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ABD Dışişleri Bakanı olarak basın mensuplarıyla son toplantısını gerçekleştiren Antony Blinken, "Erdoğan ile Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü" dedi.

16.01.2025 21:15  Güncelleme: 21:52
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19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe girecek ateşkes ile ilgili ABD'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Başkan Joe Biden'ın "Ateşkes bizim sayemizde imzalandı" ifadelerine karşılık Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına getirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini söyledi.

"ERDOĞAN İSTEDİ HAMAS MASAYA DÖNDÜ"

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Blinken'ın basın mensuplarıyla yaptığı son toplantıda yaptığı ateşkes itirafını şöyle anlattı:

"Blinken, veda basın toplantısı düzenledi. Burada Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Blinken'a ateşkes sürecine nasıl gelindi? sorusu soruldu. Blinken, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Erdoğan'ın ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü."

İSRAİL KABİNESİ YARIN SABAH ATEŞKES İÇİN TOPLANACAK

İsrail basını, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile israil arasındaki ihtilafların çözülmesi üzerine İsrail güvenlik kabinesinin yarın toplanacağını duyurdu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinde koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arye Deri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının çözüldüğüne ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi bugün gün içinde Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasında bazı maddelerden caydığını iddia edip, taslağı değiştirmekle suçlayarak, "Hamas, anlaşmanın tüm maddelerini kabul ettiğini arabuluculara bildirene kadar İsrail kabinesinin toplanmayacağını" duyurmuştu.

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiğini belirtmişti.

İsrail basını, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere diğer ihtilafları müzakere ettiğini yazmıştı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

ABD\'den ateşkes itirafı: HAMAS\'ı masaya Erdoğan getirdi

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Politika, Hamas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Serkan Acar:
    BİZ DÜNYA LİDERİ DERKEN LAF OLSUN DİYE SÖYLEMİYORUZ İŞTE KANITI HAL BOP SAFSATASINI SAVUNANLARIN YÜZLERİ VARSA (hiç sanmıyorum)BİRAZ UTANIRLAR 204 29 Yanıtla
    Alper Eren:
    Kendi açıkladı bop u nerenle dinliyorsun 0 0
  • Mehmet Akın:
    ne kadar terör örgütü varsa tanır reis, hamas, fetö, pkk,ypg, hizbullah hepsi ile kanka 119 100 Yanıtla
    Emre YilmaZ:
    Ananıda tanır mı Reis bana kalırsa tanır ! 2 0
    Murat Çevre:
    Ne güzel işte cebinde kırmızı kart taşımak yerine Dunya düzenine yön veriyor Sen çok yaşa REİS 1 0
  • Serkan Acar:
    ABİ YAPMAYIN YA YİNE KIZDIRACAKSINIZ BİZİM LAİKLERİ ABİ KESİN YALANDIR BU :))))))) 185 18 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu tayip gidince mumla arıcamsınız bu olumsuz yorum yapanlar göreceksiniz 163 26 Yanıtla
    Ali Geyişmen:
    önce bana baksın bu ülkenin cumhuru. 1 1
  • Ali Sahin:
    KISKANAN ÇOMARLAR PATLAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAU 148 27 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Ali karinuiskim 1 2
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