Dünya

ABD'den İran'ın petrol ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 gemiye yaptırım kararı

06.02.2026 20:13
İran ile ABD arasındaki askeri gerginlik bölgedeki ülkelerde güvenlik endişelerine neden olmaya devam ederken ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletme kararı kaldı.

İRAN'IN PETROL TİCARETİYLE BAĞLANTILI 15 KURULUŞ VE 14 GEMİYE YAPTIRIM KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolü ve petrol ürünlerinin ticaretine ilişkin çeşitli kuruluşlar ve gemilerin yaptırım listesine edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bakanlık, İran petrolü, petrol ve petrokimya ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı 15 kuruluş ve 14 'gölge filo' gemisine yaptırım uygulamaktadır. Bu hedefler, rejimin kötü niyetli faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmıştır. İran rejimi, kendi halkının refahına ve çökmekte olan altyapıya yatırım yapmak yerine, dünya genelinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etmeyi ve ülke içindeki baskıyı artırmayı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP'IN "AZAMİ BASKI" POLİTİKASINA VURGU

Tahran yönetiminin ülkeye yönelik yaptırımları ihlal etmeye teşebbüs etmekle suçlandığı açıklamada, "Rejim, baskıcı uygulamalarını finanse etmek, terör faaliyetleri ve vekil unsurları desteklemek amacıyla petrol ve petrokimya gelirleri elde etmeye devam ettiği sürece, ABD hem İran rejimini hem de onunla iş birliği yapanları hesap vermeye zorlamaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin "azami baskı" politikasına da değinilerek, "Başkan, İran rejiminin yasa dışı petrol ve petrokimya ihracatını azaltma konusunda kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

UMMAN'DA DOLAYLI İRAN-ABD GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Söz konusu yaptırım kararının, İranlı ve ABD'li heyetler arasında Umman'da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin ardından açıklanması dikkatleri çekti. Görüşmeye katılan İran Dışişleri Başkanı Abbas Arakçi temaslarını "İyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi de görüşmeye ilişkin, "Hem İran'ın hem de Amerika'nın düşüncelerini netleştirmek ve muhtemel ilerleme alanlarını belirlemek açısından faydalı oldu" demişti. ABD tarafından ise henüz görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN ZİRVE ÖNCESİNDE TEHDİT GELMİŞTİ

Umman'daki kritik zirve öncesinde ise Tahran'a yönelik bir tehditte daha bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Washington tarafından vurulmak istemediği için Tahran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söylemişti. Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

