Dünya

ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin

ABD\'den Venezuela\'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
11.01.2026 16:39
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki güvenlik ortamının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunarak ülkede bulunan ABD vatandaşlarına ''derhal ayrılın'' çağrısı yaptı. Açıklamada, silahlı grupların yol kontrol noktaları kurduğuna dair raporlar olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceğine dikkat çekerek ülkede bulunan vatandaşlarına acil tahliye çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte ABD vatandaşlarının Venezuela'yı derhal terk etmesi istendi.

"Silahlı milisler yol kontrol noktaları kuruyor"

Bakanlık açıklamasında, "colectivos" olarak bilinen silahlı milis gruplarına ilişkin endişe verici raporlara yer verildi. Buna göre, söz konusu grupların bazı bölgelerde yol kontrol noktaları kurduğu, araçları durdurup aradığı ve ABD vatandaşlığına ya da ABD'ye destek verildiğine dair işaretler aradığı bildirildi.

Kesinlikle gitmeyin uyarısı

ABD, Venezuela'nın hâlihazırda Seyahat Uyarısı Seviye 4 (Kesinlikle Seyahat Etmeyin) kategorisinde bulunduğunu bir kez daha vurguladı. Bu seviyedeki ülkeler, ABD vatandaşları için en yüksek risk grubunda yer alıyor.

ABD'nin dikkat çektiği riskler

Açıklamada Venezuela'daki güvenlik riskleri şu başlıklar altında sıralandı:

Haksız ve keyfi gözaltılar

Yaygın suç ve iç karışıklık

Adam kaçırma vakaları

Keyfi yasa uygulamaları

Yetersiz ve işlevsiz sağlık altyapısı

STEP sistemine kayıt çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Venezuela'da bulunan ya da bulunmayı planlayan vatandaşlarına, STEP (Smart Traveler Enrollment Program) sistemine kayıt olmaları çağrısında bulundu. Bu sistem sayesinde acil durumlarda vatandaşlara hızlı bilgi ve destek sağlanması hedefleniyor.

