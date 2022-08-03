Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, " Ukrayna 'dan kalkan ve Karadeniz 'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler 'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü - Son Dakika

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