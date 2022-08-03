Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü - Son Dakika
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Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü

03.08.2022 17:22
Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni'nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blinken, " Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Blinken'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü - Son Dakika
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