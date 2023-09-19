ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan'ı Karabağ'daki askeri eylemlerini durdurmaya çağırdı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan'ı Karabağ'daki askeri eylemlerini durdurmaya çağırdı

Son Güncelleme: 19.09.2023 23:09

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan açıklama geldi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duyduklarını belirten Blinken, Bakü yönetimine çağrı yaparak, söz konusu eylemlerin durdurulmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karabağ'da antiterör operasyonu gerçekleştiren Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaptı. Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ANTİTERÖR OPERASYONU BAŞLATTI

Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'daki provokatif eylemlerini sonlandırmaması üzerine bölgede antiterör operasyonu başlattı. Operasyonda Azerbaycan askerleri çok sayıda Ermenistan hedefini yok etti.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm dünya Karabağ'daki gelişmeleri takip ederken, ABD'den de açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü terörle mücadele operasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı.

AZERBAYCAN'A ATEŞKES ÇAĞRISI

Blinken, Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaparak, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor" dedi.

"DİYALOG KURULMALI"

Anlaşmazlıkların çözümü için güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Blinken, söz konusu operasyonun bölgede adil ve onurlu bir barış için gerekli şartların oluşturulması yönündeki çabalara ters düştüğünü aktararak, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan'ı Karabağ'daki askeri eylemlerini durdurmaya çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan'ı Karabağ'daki askeri eylemlerini durdurmaya çağırdı - Son Dakika
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