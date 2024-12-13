ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye\'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye konusunu görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantıda, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı. Erdoğan, öne çıkan tehdit örgütlere karşı önleyici tedbir alacaklarını belirtirken, Blinken IŞİD karşıtı koalisyonun önemine dikkat çekti. Görüşmelerde Türkiye ve ABD arasındaki Suriye politikaları konusunda farklılıklar da gündeme geldi.

13.12.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suriye gündemiyle Ankara'da.

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonra gerçekleşen ziyaret merakla izleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blinken'ı dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda ağırladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı konusunda uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Türkiye için tehdit olarak değerlendirilen örgütlere karşı "önleyici tedbirler alacağını" da ifade etti.

Bu örgütler PKK, Demokratik Birlik Partisi (PYD), Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve IŞİD olarak sayıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan Türkiye'nin "PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, [IŞİD] ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken da toplantıda IŞİD karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı.

Blinken, bu sabah mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Blinken, Suriye'deki son gelişmeler ışığında 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

Fikir ayrılıkları

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) temelini oluşturan PYD ve YPG'Yi PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak kabul ediyor.

Ankara, SDG'nin özellikle Türkiye sınırında faaliyet yürütmesine çok net bir dille karşı çıkıyor.

ABD ise IŞİD ile mücadelede ortaklık kurduğu SDG'yi destekliyor ve desteklemeye devam edeceğini söylüyor.

ABD'nin Suriye'de SDG kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Ankara, Suriye, Dünya, Işid, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
08:36 Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Suriye Gündemiyle Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.