ABD Donanması, Titanik'in enkazında kaybolan denizaltının patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi tespit etti - Son Dakika
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ABD Donanması, Titanik'in enkazında kaybolan denizaltının patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi tespit etti

23.06.2023 15:38

ABD Donanması, Titanik'in enkazında kaybolan turistik denizaltı Titan'ın patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi, kaybolmasından kısa bir süre sonra tasarladığı askeri akustik arama sistemi ile tespit etti. Sesin Titan'dan gelip gelmediğinden emin olunması için bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor. Denizaltıdaki 5 kişinin öldüğüne inanılıyor.

ABD Donanması tarafından tasarlanan çok gizli bir askeri akustik arama sisteminin, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik denizaltı Titan'ın patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi, kaybolmasından kısa bir süre sonra tespit ettiği ortaya çıktı.

PATLAMA SESİ TESPİT EDİLDİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre, donanmanın Titan'la yaklaşık 2,7 kilometre derinlikte iletişimin kaybedildiği andan itibaren, ABD donanmasının denizaltına ait olabilecek sesleri dinlemeye başladığını ve "patlama" sesi olduğundan şüphelenilen sesi tespit ettiği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD savunma yetkilileri, denizaltının kaybolmasından kısa bir süre sonra bir patlama duyulduğunu kaydederek, sesin dün bulunan enkaz alanının yakınlarında duyulduğunu ve bulguların ABD Sahil Güvenlik yetkililerine bildirildiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, duyulan sesin Titan'dan geldiğinden emin olunamadığını ancak yine de bu bilginin denizaltının bulunması için yürütülen arama- kurtarma çalışmalarına faydası olduğunu kaydetti.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Sesin Titan'dan gelip gelmediğinden emin olunması için bir soruşturma yürütülmesi bekleniyor.

Güvenlik kaygıları sebebiyle adı açıklanmayan gizli askeri akustik arama sisteminin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atlantik ve Pasifik Okyanuslarında faaliyet gösteren düşman denizaltılarını saptamak için geliştirdiği ifade edildi.

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldığını ve içindeki 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Deniz Altı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Donanması, Titanik'in enkazında kaybolan denizaltının patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi tespit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Donanması, Titanik'in enkazında kaybolan denizaltının patlaması olduğundan şüphelenilen bir sesi tespit etti - Son Dakika
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