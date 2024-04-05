ABD İsrail'e Gazze Savaşı'na verilen desteği sınırlama baskısı yapıyor - Son Dakika
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ABD İsrail'e Gazze Savaşı'na verilen desteği sınırlama baskısı yapıyor

ABD İsrail\'e Gazze Savaşı\'na verilen desteği sınırlama baskısı yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.

05.04.2024 03:01
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ABD İsrail’e Gazze Savaşı’na verilen desteğin, yardımları artırma ve sivil ölümlerini önleme gibi “belirli, somut adımlara bağlı olduğunu” söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının İsrail tarafından öldürülmesinden sonra bu ülkenin Başbakanı Benyamin Netanyahu il e görüştü.

İsrail “ağır hata” nedeniyle özür diledi, ancak WCK’nin kurucusu Jose Andres, çalışanlarının sistematik bir şekilde hedef alındığını söyledi.

Biden, İsrail’e verilen koşulsuz askeri yardımı azaltması yönünde baskı altındaydı.

Beyaz Saray, iki liderin 30 dakikadan kısa süren telefon görüşmesinde, Biden’ın “insani yardım çalışanlarına saldırıların ve genel olarak insani durumun kabul edilemez olduğunu” vurguladı.

Görüşmenin özetinde “Başkan, İsrail’in sivillerin zarar görmesi, insani sorunlar ve yardım çalışanlarının güvenliği konusunda bir dizi belirli, somut ve ölçülebilir önlemleri duyurması ve uygulaması gereğini net bir şekilde söyledi” denildi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, ABD’nin İsrail’de değişiklikler görmemesi durumunda ne yapacağı sorusuna verdiği yanıtta Beyaz Saray’ın açıklamasına işaret etti ve ABD politikasında değişiklikler olacağını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby’ye de bunun İsrail’e silah sevkiyatını etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Ancak Kirby henüz verilmemiş kararları ve atılmamış adımları “öngörmek istemediğini” belirtti.

Kirby ayrıca, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki koşulları “saatler ve günler” içinde geliştirmesini beklediğini vurguladı.

Kirby ABD’nin “İsrail’in kendini savunmasına verdiği desteğin tam olduğunu” vurguladı ve “ABD İsrail’in kendini savunmasına yardıma sırtını çevirmeyecek” dedi.

Ancak Sözcü, “Bununla birlikte tüm bunları söyleyip, kendilerini Hamas’a karşı savunma yöntemlerinin değişmesi gerektiğine de inanabilirsiniz” diye konuştu.

İsrail henüz ABD’den gelen açıklamalar konusunda bir yorum yapmadı. Ancak İsrail hükümeti Sözcüsü Raquaela Karamson, Biden-Netanyahu görüşmesinden önce “İsrail’in bunların tekrarlanmaması için gelecekteki uygulamalarını kesinlikle ayarlayacağını” belirtti.

ABD’nin gelen son açıklamalar, İsrail’e yönelik en sert söylemler. Başkan Biden’ın WCK çalışanlarının öldürülmesine duyduğu “öfkeyi” yansıtıyor ve ABD’nin desteğinin sınırları olduğunu gösteriyor. Açıklamalarda ABD politikasının hangi alanlarının etkileneceği belirtilmiyor. Fakat ABD-İsrail ilişkisinin dayandığı en büyük unsur silah sevkiyatı.

Biden yaklaşık altı aydır devam eden Gazze’ye saldırılar konusundaki söylemini keskinleştirdi. Ancak ABD’den İsrail’e bomba, füze ve cephane sevkiyatı kesintisiz devam etti.

Gazze’deki yönetime göre Hamas’ın İsrail’e saldırdığı 7 Ekim’den bu yana çoğu ve kadın ve çocuk 33 bin kişi öldürüldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD İsrail'e Gazze Savaşı'na verilen desteği sınırlama baskısı yapıyor - Son Dakika

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