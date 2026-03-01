ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var - Son Dakika
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var

ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
01.03.2026 19:48
ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı. İsrail'de 9 kişi yaşamını yitirdi, 121 kişi yaralandı. ABD tarafında ise 3 asker öldü, 5 yaralı bulunuyor. Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de çeşitli can kayıpları ve yaralanmalar var.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor. İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.

Bölgede süren karşılıklı saldırıların ardından farklı ülkelerden gelen veriler, çatışmanın bilançosunu ortaya koydu.

  • İran'da 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı.
  • İsrail'de 9 kişi yaşamını yitirdi, 121 kişi yaralandı.
  • ABD askerleri arasında 3 ölü, 5 yaralı bulunuyor.
  • Bahreyn'de ölü bildirilmezken 4 kişi yaralandı.
  • Irak'ta 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • Ürdün'de can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
  • Kuveyt'te 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
  • Umman'da ölü bulunmazken 5 kişi yaralandı.
  • Katar'da 16 kişi yaralandı, can kaybı bildirilmedi.
  • Suudi Arabistan'da ölü ve yaralı olmadığı açıklandı.
  • Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

