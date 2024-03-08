ABD Başkanı Joe Biden, Birliğin Durumuhakkında Kongre binasında konuştuğu sırada, oğlu 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanında düzenlenen intihar bombası saldırısında oğlunu kaybeden 51 yaşındaki Steven Nikoui,"Abbey Kapısı'nı hatırla" diye bağırdı.
Polis tarafından salondan çıkarılan Nikoui gözaltına alındı.Kongre oturumunu yasa dışı şekilde engelleyen veya gösteri yapan kişilere genellikle 50 dolar para cezası verilir ve ödeme yapıldıktan sonra serbest bırakılırlar.
Abbey Kapısı, 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen saldırının gerçekleştiği yerdir. Patlama, 170 sivil ve Nikoui'nin oğlu, Onbaşı Kareem Nikoui dahil olmak üzere 13 ABD askerinin ölümüne neden oldu. Florida Temsilcisi Brian Mast, 51 yaşındaki Nikoui'yi Birliğin Durumu etkinliğne davet etti. Mast'ın Kongresi'nin web sitesindeki bir blog yazısında, Mast, Steve'in Biden'a "ulusal güvenlik ve Amerikan ailelerine verdiği zararı hatırlatmak için" davet edildiğini söyledi.
"Steve Nikoui'yi #SOTU'ya misafir olarak ağırlamaktan onur duyuyorum," diye tweet atan Mast. "Oğlu Kareem Nikoui'nin, Afganistan'dan geri çekilmesinin felaketinden dolayı öldüğünü söyledi.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Joe Biden, oğlunu kaybeden bir babanın protestosuyla karşılaştı - Son Dakika
BBC'nin teyit ettiği uydu fotoğraflarına göre İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yol inşasını tamamladı.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında her gün 63 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de günde ortalama 63 kadının düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, kadınlardan 37'sinin ise anne olduğu ifade edildi. Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, birçok kadının ise enkaz altında olduğu kaydedildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kadınların tıbbi yardım almadan doğum yaptıklarını, hijyen ürünlerine erişemediklerini ve mahremiyetlerinin sağlanamadığını belirterek, kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö'nün adresinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 75 sikke ile 31 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ö, emniyete götürüldü.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıyla ilgili yapılan incelemeye göre İsrail askerlerinin kendisine yaklaşan Filistinlilere 'kesin olarak ateş açtığı' belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yapılan incelemede İsrail askerlerinin Filistinlilere 'kesin olarak ateş açtığı' ifade edildi. Açıklamada, 'Komuta incelemesi, ordu birliklerinin insani yardım konvoyuna ateş açmadığını ancak oradaki askerlere yaklaşan ve tehdit oluşturan bazı şüphelilere ateş açtığını ortaya çıkardı' denildi. İsrail ordusunun 29 Şubat'ta yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 118 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.
Aksaray'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 650 obje, 110 yüzük ve 13 bin 949 sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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