ABD Başkanı Joe Biden, oğlunu kaybeden bir babanın protestosuyla karşılaştı

Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Birliğin Durumuhakkında Kongre binasında konuştuğu sırada, oğlu 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanında düzenlenen intihar bombası saldırısında oğlunu kaybeden 51 yaşındaki Steven Nikoui,"Abbey Kapısı'nı hatırla" diye bağırdı.

Polis tarafından salondan çıkarılan Nikoui gözaltına alındı.Kongre oturumunu yasa dışı şekilde engelleyen veya gösteri yapan kişilere genellikle 50 dolar para cezası verilir ve ödeme yapıldıktan sonra serbest bırakılırlar.

Abbey Kapısı, 2021 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen saldırının gerçekleştiği yerdir. Patlama, 170 sivil ve Nikoui'nin oğlu, Onbaşı Kareem Nikoui dahil olmak üzere 13 ABD askerinin ölümüne neden oldu. Florida Temsilcisi Brian Mast, 51 yaşındaki Nikoui'yi Birliğin Durumu etkinliğne davet etti. Mast'ın Kongresi'nin web sitesindeki bir blog yazısında, Mast, Steve'in Biden'a "ulusal güvenlik ve Amerikan ailelerine verdiği zararı hatırlatmak için" davet edildiğini söyledi.

"Steve Nikoui'yi #SOTU'ya misafir olarak ağırlamaktan onur duyuyorum," diye tweet atan Mast. "Oğlu Kareem Nikoui'nin, Afganistan'dan geri çekilmesinin felaketinden dolayı öldüğünü söyledi.