ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok

Bir televizyon programına katılan ABD'li senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarıyla ilgili skandal sözler sarf etti. "Sivil kayıplar konusunda duracağınız bir eşik var mı?" sorusunu Graham, "Hayır, yok" sözleriyle yanıtladı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN SKANDAL SÖZLER

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamları devam ederken, ABD'li senatör Lİndsey Graham katıldığı bir canlı yayında skandal ifadelere imza attı. İnsanlık dışı söylemlerde bulunan Graham, Gazze'de sivillerin öldürülmesini savundu.

ABD'li senatör Lindsey Graham

"SİVİL KAYIPLARI KONUSUNDA DURACAĞIMIZ EŞİK YOK"

Senatör Graham, masum Filistinlilerin ölümünün İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonunun kapsamını sorgulamasına neden olmayacağını söyledi. Graham, sunucunun İsrail'in Gazze'deki saldırıları için yönelttiği, "Sizin için bir eşik var mı ve ABD hükümeti için de ABD'nin sivil kayıpları konusunda bir saniyeliğine duralım diyebileceği bir eşik var mı?" sorusuna, "Hayır, yok" yanıtını verdi.

"İSRAİL'İN YAPMASI GEREKENLERİN SINIRI YOK"

Graham, "Taktikleri sorgulamaya başlayacağınız bir nokta var mı?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Hayır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biri bize şunu sorsaydı: 'Japonya ve Almanya'nın dünyayı fethetmemesini sağlamak için ne yapardınız?' Bir sınır var mı? Yahudileri katletmeye çalışan insanlara İsrail'in yapması gerekenlerin bir sınırı var mı? Cevap hayır. Sınır yok."