 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok - Son Dakika

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:16

ABD'li senatör Lindsey Graham, katıldığı televizyon programında, İsrail'in Gazze'deki katliamı için skandal açıklama yaptı. Graham, "Sivil kayıplar konusunda duracağınız bir eşik var mı?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.

Bir televizyon programına katılan ABD'li senatör Lindsey Graham, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarıyla ilgili skandal sözler sarf etti. "Sivil kayıplar konusunda duracağınız bir eşik var mı?" sorusunu Graham, "Hayır, yok" sözleriyle yanıtladı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN SKANDAL SÖZLER

İsrail'in Gazze'deki sivil katliamları devam ederken, ABD'li senatör Lİndsey Graham katıldığı bir canlı yayında skandal ifadelere imza attı. İnsanlık dışı söylemlerde bulunan Graham, Gazze'de sivillerin öldürülmesini savundu.

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok
ABD'li senatör Lindsey Graham

"SİVİL KAYIPLARI KONUSUNDA DURACAĞIMIZ EŞİK YOK"

Senatör Graham, masum Filistinlilerin ölümünün İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonunun kapsamını sorgulamasına neden olmayacağını söyledi. Graham, sunucunun İsrail'in Gazze'deki saldırıları için yönelttiği, "Sizin için bir eşik var mı ve ABD hükümeti için de ABD'nin sivil kayıpları konusunda bir saniyeliğine duralım diyebileceği bir eşik var mı?" sorusuna, "Hayır, yok" yanıtını verdi.

"İSRAİL'İN YAPMASI GEREKENLERİN SINIRI YOK"

Graham, "Taktikleri sorgulamaya başlayacağınız bir nokta var mı?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Hayır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biri bize şunu sorsaydı: 'Japonya ve Almanya'nın dünyayı fethetmemesini sağlamak için ne yapardınız?' Bir sınır var mı? Yahudileri katletmeye çalışan insanlara İsrail'in yapması gerekenlerin bir sınırı var mı? Cevap hayır. Sınır yok."

Lindsey Graham, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi
18:01 Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı iddiasını yalanladı
17:59 İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum
17:16 Havadan, denizden ve karadan saldırılan Gazze'nin son hali yürek yakıyor
17:16 İsrail'den Sisi'ye Gazze rüşveti: Filistinlileri ülkeye al, tüm borçlarınızı Dünya Bankası aracılığıyla silelim
16:56 Pakistan'ın zorla gönderdiği Afgan mülteciler sınır kapılarına akın etti
16:51 Birleşmiş Milletler'de Filistin depremi! Üst düzey isim zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı
16:48 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi
16:22 Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak
16:08 Bursa'da ilaç bağımlısı doktor yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 18:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal Gazze açıklaması: Öldürmede sınırımız yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement