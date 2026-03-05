ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor

05.03.2026 01:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İran'da devam eden savaşa ilişkin Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İran konusunda yapılan gizli bir bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Warren, ABD'nin savaşa yönelik net bir planının olmadığını savunarak "Durum sandığınızdan çok daha kötü" ifadelerini kullandı. Warren Trump'ın savaşı yalanlar üzerine kurduğunu belirtirken, Senatörün bu sözlerini İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İran'da devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada ABD yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Warren, Başkan Donald Trump yönetiminin İran konusunda net bir stratejisi olmadığını savundu.

"DURUM SANDIĞINIZDAN DAHA KÖTÜ"

İran konusunda düzenlenen gizli bir bilgilendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Warren, durumun kamuoyunun düşündüğünden daha ciddi olduğunu söyledi.

Warren, "Az önce İran üzerine gizli bir bilgilendirmeden çıktım ve şunu söyleyebilirim: Durum sandığınızdan çok daha vahim. Endişelenmekte haklısınız" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ YALANLAR ÜZERİNE KURULU"

Trump yönetiminin İran politikasını da eleştiren Warren, ABD'nin başlattığı savaşın meşru bir gerekçeye dayanmadığını öne sürdü.

Warren açıklamasında, "Trump yönetiminin İran konusunda bir planı yok. Bu yasa dışı savaş yalanlar üzerine kurulu ve ulusumuza yönelik herhangi bir yakın tehdit olmaksızın başlatıldı" dedi.

"SAVAŞI NASIL BİTİRECEĞİNE DAİR PLANI YOK"

Trump'ın savaş için net bir gerekçe ortaya koymadığını savunan Warren, ABD yönetiminin çatışmayı nasıl sona erdireceğine dair bir planının da görünmediğini belirtti.

Warren, "Donald Trump hâlâ bu savaş için tek bir net neden sunmadı ve nasıl bitireceğine dair bir planı da yok gibi görünüyor. Birçoğunuz gibi ben de gerçekten çok öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BEKAYİ HESABINDA PAYLAŞTI

Senatör Warren'in bu sözlerini İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından paylaştı. Bekayi paylaşıma "Gerçekten de bu, zengin bir medeniyete ve gururlu bir halka sahip bir millete karşı sebepsiz ve haksız bir saldırı eylemidir." notu düştü.

ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Senatör Elizabeth Warren

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Politika, Medya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:18:40. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.