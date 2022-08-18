2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu

18.08.2022 17:51

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Ethan Moore, evlerinin arka bahçesinde oyun oynarken ormanlık alanda bir çift ayak fark etti. Annesine sadece 'Ayaklar' diyebilen minik Moore'nin peşinden giden ailesi, kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadını buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'sadece filmlerde olur' denilecek cinsten mucize bir olay yaşandı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

2 yaşındaki Ethan Moore'un dikkati 82 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadının hayatını kurtardı. Olayın ardında hikayesi hızla yayılan Ethan, ABD'de 'kahraman' ilan edildi, televizyon kanallarında boy gösterdi ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAMIŞ

Yürümeye henüz yeni başlayan ve evlerinin arka bahçesinde annesi ile oyuncağından çıkardığı baloncukları kovalayarak oyun oynayan Ethan, bahçelerinin hemen dibinde bulunan ormanlık alana gitti.

2 yaşındaki çocuğun ormandaki tek kelimesi hayat kurtardı, ülkede kahraman ilan edildi

DALLARIN ARASINDA BİR ÇİFT AYAK GÖRDÜ

Orada gördüğü bir şey dikkatini çekince Ethan, annesinin elinden tutarak gördüğü şeyi ona da göstermek istedi. Ne gördüğünü anlatmaya çalışan ufaklık sadece ''Ayaklar!'' diyebildi. Ancak annesi Brittany hiçbir şey göremedi. Oğlunun boyuna kadar eğilip, onun işaret ettiği yere tekrar bakınca ise, ağaç dallarının arkasında bir çift ayak gördü.

2 yaşındaki çocuğun ormandaki tek kelimesi hayat kurtardı, ülkede kahraman ilan edildi

8 AĞUSTOS'TAN BERİ KAYIPTI

Yerde yatan yaşlı bir kadın olduğunu keşfeden Brittany, onun hayatta olduğunu fark edince hemen sağlık görevlilerini aradı ve yardım talep etti. Yerde yatan talihsiz kadının 8 Ağustos'tan beri kayıp ilan edilen 82 yaşındaki Nina Lipscomb olduğu ortaya çıktı.

2 yaşındaki çocuğun ormandaki tek kelimesi hayat kurtardı, ülkede kahraman ilan edildi

BİR ARAYA GELDİLER

Alzheimer hastası olan Nina, acilen hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanınca hastaneden taburcu edilen Nina'nın ilk işi, hayatını kurtaran küçük kahraman Ethan ile tanışmak oldu. Çocukları çok sevdiği öğrenilen Nina, Ethan'a bir çanta dolusu oyuncak ve balon getirdi. İkilinin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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Son Dakika Dünya 2 yaşındaki çocuğun 'ayaklar' kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu - Son Dakika
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