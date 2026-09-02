ABD\'nin İran\'a yeniden başlattığı saldırılarda Sirik\'te düğün evine şarapnel isabet etti: 5 ölü, 50\'den fazla yaralı

(ANKARA) - İran, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yeniden arttırmasının ardından Ürdün, Kuveyt, Irak ve Bahreyn'deki ABD hedeflerine füze ve İHA saldırıları düzenledi. İran Kızılayı, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik'e düzenlediği saldırıda bir düğün kutlamasının yapıldığı eve şarapnel isabet etmesi sonucu biri çocuk beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran ile ABD arasında yaklaşık bir ay süren sakin dönemin ardından çatışmalar yeniden tırmandı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlaması sonrası Tahran, bölgedeki ABD askeri hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik "son saldırı girişimlerinin" ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonun bu sabah erken saatlerde tamamlandığı belirtildi.

İRAN KIZILAYI: DÜĞÜN EVİNDE BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet medyası, saldırılarda Çabahar ve Konarak bölgeleri ile Ciroft'taki bir havaalanının vurulduğunu belirtti. Keşm Adası ve Bender Abbas'ta da patlamalar duyuldu.

İran Kızılayı, ülkenin güneyindeki Sirik'te bir düğün kutlamasının yapıldığı eve ABD füze saldırısından kaynaklanan şarapnellerin isabet ettiğini, biri çocuk beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İRAN'DAN BÖLGEDEKİ ABD HEDEFLERİNE SALDIRILAR

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin saldırılardan "pişman olacağını" açıklarken, İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre bu sabah Ürdün'ün Akabe kentindeki bir ABD Deniz Piyadeleri üssüne balistik füzeler fırlatıldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 13 balistik füzenin önlendiğini, bunlardan 10'unun imha edildiğini, üçünün ise ıssız bölgelere düştüğünü açıkladı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. İran devlet medyası Bahreyn'de de çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA ise Devrim Muhafızları'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki ABD üslerini vurduğunu, bir bakım merkezi, depolar ve askeri teçhizatın imha edildiğini öne sürdü.

ABD, sakin geçen yaklaşık bir aylık aranın ardından bu haftanın başında İran'a yönelik saldırılarını yeniden artırmış, Hürmüz Boğazı'na mayın döşenmesinde kullanıldığını belirttiği iki roketatarı vurduğunu açıklamıştı. İran da Ürdün'deki hava üslerine füze, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise İHA göndererek karşılık vermişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından taraflar arasında nisan ayındaki ateşkesi uzatmayı amaçlayan mutabakat bir mutabakat zaptını haziran ayında imzalanmıştı. Ancak anlaşmanın süresinin dolmasıyla çatışmalar yeniden şiddetlendi.