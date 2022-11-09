ABD'de bir çiftlik evine meteor düştü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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ABD'de bir çiftlik evine meteor düştü! O anlar kameralara yansıdı

09.11.2022 11:45

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen olayda bir eve meteor düştü. Alevli bir basketbol topuna benzetilen meteorun düşmesiyle evi yerle bir olan çiftçi, büyük bir patlama sesi duyduğunu sonrasında verandasının alevler içinde kaldığını ifade etti. Diğer taraftan meteorun eve düşme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çiftçilik yapan Dustin Procita, meteorun düştüğü evini, köpeğini ve kamyonetini kaybetti.

Varını yoğunu kaybetti! ABD'li bir çiftçinin evine düşen meteor her şeyi küle çevirdi

"VERANDAYA KOŞTUĞUMDA ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yaşanan felaket nedeniyle zor günler geçiren Procita, "Büyük bir patlama sesi duydum ardından duman kokusu aldım. Verandaya koştuğumda evin alevler içinde kaldığını gördüm" dedi.

Varını yoğunu kaybetti! ABD'li bir çiftçinin evine düşen meteor her şeyi küle çevirdi

YANGIN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Eve düşeni alevli bir basketbol topuna benzettiğini ancak çevresindekilerin bunun bir meteor olduğu bilgisini verdiğini ileten çiftçi, yaklaşık 3 saat sonunda söndürülen yangınla ilgili yetkililerin de soruşturma başlattığını aktardı.

Varını yoğunu kaybetti! ABD'li bir çiftçinin evine düşen meteor her şeyi küle çevirdi

"METEORİT YA DA ASTEROİD, İKİSİNDEN BİRİ"

Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri eve düşen cisim için "Meteorit, asteroid – bu ikisinden biri" ifadesini kullandı.

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