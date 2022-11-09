ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çiftçilik yapan Dustin Procita, meteorun düştüğü evini, köpeğini ve kamyonetini kaybetti.
Yaşanan felaket nedeniyle zor günler geçiren Procita, "Büyük bir patlama sesi duydum ardından duman kokusu aldım. Verandaya koştuğumda evin alevler içinde kaldığını gördüm" dedi.
Eve düşeni alevli bir basketbol topuna benzettiğini ancak çevresindekilerin bunun bir meteor olduğu bilgisini verdiğini ileten çiftçi, yaklaşık 3 saat sonunda söndürülen yangınla ilgili yetkililerin de soruşturma başlattığını aktardı.
Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri eve düşen cisim için "Meteorit, asteroid – bu ikisinden biri" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › ABD'de bir çiftlik evine meteor düştü! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika