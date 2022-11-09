ABD'de bir çiftlik evine meteor düştü! O anlar kameralara yansıdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çiftçilik yapan Dustin Procita, meteorun düştüğü evini, köpeğini ve kamyonetini kaybetti.

"VERANDAYA KOŞTUĞUMDA ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yaşanan felaket nedeniyle zor günler geçiren Procita, "Büyük bir patlama sesi duydum ardından duman kokusu aldım. Verandaya koştuğumda evin alevler içinde kaldığını gördüm" dedi.

YANGIN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Eve düşeni alevli bir basketbol topuna benzettiğini ancak çevresindekilerin bunun bir meteor olduğu bilgisini verdiğini ileten çiftçi, yaklaşık 3 saat sonunda söndürülen yangınla ilgili yetkililerin de soruşturma başlattığını aktardı.

"METEORİT YA DA ASTEROİD, İKİSİNDEN BİRİ"

Olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri eve düşen cisim için "Meteorit, asteroid – bu ikisinden biri" ifadesini kullandı.