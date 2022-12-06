270 kilodan 167'ye düşen ABD'li kadının inanılmaz değişimi! Sarkan derisi dizlerine kadar indi

Geçmiş dönemde 272 kiloya ulaşan Teresa Parent, azmetti ve ağırlığının yarısı kadar kilo vermeyi başardı. Verdiği mücadeleyi sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Parent, kendi hayatını kurtarmak için çok mücadele ettiğini ve sarkan derisinin hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermediğini açıkladı.

Sarkan derisinin alınması için operasyona girmeden hemen önce TikTok'tan vücudunu gösteren bir paylaşım yapan Parent, hayranlarına ilham oldu.

1.7 milyondan fazla görüntülenen gönderisinde Parent gözyaşlarına hakim olamayarak, "Eskiden 272 kiloydum ve hayatımın sın dört buçuk yılında 167 kilo vermek için gerçekten çok çalıştım."

"Dört gün sonra sarkan derimi aldırmak için karın germe ameliyatı oluyorum. Görüyorsunuz ki dizlerime kadar sarkıyor. Oturduğumda böyle görünüyor. Kendi hayatımı kurtarmak için gerçekten çok çalıştım ve birkaç gün içinde bunların hepsi yok olacak. Hayatım sonsuza kadar iyiye gidecek" dedi.

Parent sözlerini şu şekilde bitirdi; "Bunu kendim için belgeliyorum ve hepinizle paylaşıyorum çünkü umarım obeziteyi, gevşek cildi ve kilo kaybıyla birlikte gelen her şeyi normalleştirmeye yardımcı olur" diye konuştu.