ABD\'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü duyurdu. Haberde, uçağın yere çarpmadan önce mürettebatın paraşütle atladığı ve İran topraklarına indiği belirtildi.

Yayınlanan bilgilere göre, pilotlar daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı. Olayın ardından bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekerken, konuya ilişkin ABD makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ KAYIPLARI ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'ta yaptığı açıklamada ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca Kuveyt'te üç ABD savaş uçağının "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü bilgisi de paylaşılmıştı.

"YENİLMEZ" LAKAPLI SAVAŞ UÇAĞI

ABD Hava Kuvvetleri'nin en bilinen savaş uçaklarından biri olan F-15, uzun yıllardır "Yenilmez" lakabıyla anılıyor. Hava üstünlüğü sağlamak amacıyla geliştirilen uçak, yüksek hız, gelişmiş radar sistemi ve güçlü silah kapasitesiyle öne çıkıyor.

F-15'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Çift motorlu yapıya sahip F-15, Mach 2.5'e ulaşabilen hızıyla dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında yer alıyor. Uçak yaklaşık 18 kilometre irtifaya çıkabiliyor ve gelişmiş radar sistemi sayesinde aynı anda birden fazla hedefi takip edebiliyor.

F-15, hava-hava ve hava-yer mühimmatları taşıyabilen geniş silah kapasitesine sahip. Yüksek manevra kabiliyeti ve uzun menzilli görev kapasitesi nedeniyle ABD'nin yanı sıra birçok müttefik ülkenin hava kuvvetlerinde de aktif olarak kullanılıyor.



