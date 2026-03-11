ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'li Witkoff\'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
11.03.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'li Witkoff\'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü savaş ortamında ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in coğrafi ve stratejik kırılganlığına dikkat çekerek "İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanırken, Washington'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC canlı yayınında İsrail'in güvenlik durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmeyle gündem oldu.

"İSRAİL TEK BOMBAYLA YOK EDİLEBİLİR"

Witkoff, İsrail'in işgal ettiği toprakların coğrafi olarak küçük ve stratejik açıdan kırılgan olduğunu vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD'li temsilci, "Şunu söyleyeyim: İsrail tek bombayla yok edilebilecek bir ülke. Tek bir bomba onları ortadan kaldırmaya yeter. İşte bu yüzden bu durum İsrail için varoluşsal bir mesele." dedi.

Bu sözler, İsrail'in güvenlik stratejisine ilişkin Washington'dan gelen en çarpıcı değerlendirmelerden biri olarak yorumlandı.

İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Witkoff konuşmasının devamında İran'ın askeri kapasitesine de değindi. Tahran yönetiminin nükleer programını korumak için kurduğu savunma sistemlerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ifade eden Witkoff, İran'ın saldırı füzeleri ve bu füzeleri koruyan savunma kalkanının İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

ABD'li yetkili, İran'ın geliştirdiği füze ve savunma sistemlerinin bölgedeki güç dengelerini İsrail açısından daha hassas bir noktaya taşıdığına işaret etti.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ile İran arasında son dönemde artan saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi daha da yükseltmiş durumda. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken, Tahran yönetimi de bölgedeki bazı hedeflere yönelik karşı saldırılar gerçekleştirdi.

Uzmanlar, taraflar arasındaki gerilimin kontrol altına alınmaması halinde bölgedeki çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

Witkoff'un sözleri ise ABD yönetiminin İsrail'in güvenlik kırılganlığına ilişkin değerlendirmelerini açık şekilde ortaya koyması açısından dikkat çekti.

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Sözler, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke - Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti

08:24
Liverpool’u elersek işimiz çok zor İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
08:06
’’İngiltere’de tur atlar mıyız’’ sorusuna Hacıosmanoğlu’ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
07:16
Fahrettin Koca’dan Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
Fahrettin Koca'dan Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 08:35:43. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.