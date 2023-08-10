ABD'nin Maui Adası'ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin Maui Adası'ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi

10.08.2023 12:49

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda devam eden orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 36'ya yükseldi. Lahaina tatil kentinin büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda en az 20 kişi ciddi yanıklarla uçakla O'ahu Adası'na götürüldü. Tahliye edilen yaklaşık 2 bin 100 kişiye ek olarak, 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıklandı. Turistlerin tahliyesi için Maui Havaalanı hala çalışmaya devam ediyor.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınları etkisini artırarak devam ediyor. Adadaki Lahaina tatil kentinin büyük bir bölümünü yok eden ve Dora Kasırgası nedeniyle şiddetlenen yangınlarda en az 36 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 11 binden fazla turistin tahliye edildiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yetkililer, adadaki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin zor olduğunu ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Bölgede yaklaşık 2 bin 100 kişi tahliye edilirken ABD Sivil Hava Devriyesi ve Maui İtfaiyesi tarafından, yaklaşık 271 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı açıkladı.

11 BİNDEN FAZLA TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Hawaii Ulaştırma Departmanından Ed Sniffen yaptığı açıklamada, Maui'de bulunan 11 binden fazla turistin tahliye edildiğini belirtti.

BİLET ÜCRETLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

İnsanların adadan çıkartılması için Maui Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Sniffen, havayollarının bilet ücretlerinde indirime gittiğini duyurdu.

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Maui Adası'ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Maui Adası'ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 36'ya Yükseldi - Son Dakika
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