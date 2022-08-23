Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı

ABD'de yaşayan 27 yaşındaki trans mahkum Demi Minor, kadın hapishanesindeki iki mahkum arkadaşını hamile bıraktıktan sonra erkek hapishanesine transfer edildi.
Bunun üzerine trans mahkum Minor, erkek hapishanesinde yanlış cinsiyete maruz kaldığı için eleştirildi. Ardından trans mahkum testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.
Minor, eski üvey babasını bıçaklayarak öldürmekten 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trans mahkum o zamandan beri cinsiyet kimliğini kabul etmeyi reddettiği için erkekler hapishanesinde kötü muameleye ve tacize uğradığından şikayet etti. Yapılanlara dayanamayan Minor, intihar girişiminde bulunarak testislerinden birini kestikten sonra acil servise gitti.
Trans mahkum yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Minor, "Kanamaya başladığında ölmeyi düşünmedim bile. Sonunda hissettiğim acıdan kurtulmayı düşündüm. Tekrar kesmeye başladım ve bir jiletle testisimi çıkarmaya başladım. Kafamın içinde sadece acının durmasını istedim. Sadece bundan kurtulmak istiyordum. Ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bunun yerine karşılaştığım tavırlar bir penisin varsa, bir erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun" dedi.
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