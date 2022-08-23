Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı - Son Dakika
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Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı

23.08.2022 13:29
Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan bir kadın hapishanesinde mahkumları hamile bırakan trans birey, gönderildiği erkek hapishanesinde, "Bir erkek cinsel organın varsa erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun" sözleriyle kötü muameleye uğrayınca testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.

ABD'de yaşayan 27 yaşındaki trans mahkum Demi Minor, kadın hapishanesindeki iki mahkum arkadaşını hamile bıraktıktan sonra erkek hapishanesine transfer edildi.

TESTİSİNİ JİLETLE KESTİ

Bunun üzerine trans mahkum Minor, erkek hapishanesinde yanlış cinsiyete maruz kaldığı için eleştirildi. Ardından trans mahkum testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

TESTİSLERİNDEN BİRİNİ JİLETLE KESTİ

Minor, eski üvey babasını bıçaklayarak öldürmekten 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trans mahkum o zamandan beri cinsiyet kimliğini kabul etmeyi reddettiği için erkekler hapishanesinde kötü muameleye ve tacize uğradığından şikayet etti. Yapılanlara dayanamayan Minor, intihar girişiminde bulunarak testislerinden birini kestikten sonra acil servise gitti.

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

"PENİSİN VARSA ERKEK HAPİSHANESİNDE OLURSUN"

Trans mahkum yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Minor, "Kanamaya başladığında ölmeyi düşünmedim bile. Sonunda hissettiğim acıdan kurtulmayı düşündüm. Tekrar kesmeye başladım ve bir jiletle testisimi çıkarmaya başladım. Kafamın içinde sadece acının durmasını istedim. Sadece bundan kurtulmak istiyordum. Ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bunun yerine karşılaştığım tavırlar bir penisin varsa, bir erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun" dedi.

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı
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