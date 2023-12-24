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ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? - Son Dakika
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ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit olmasıyla ilgili taziye mesajı yayımlayan ABD'ye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki geldi. Ertem, "Alçak, soykırımcı devlet ABD, kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de, Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!" dedi.

24.12.2023 - 18:16,  Güncelleme: 18:37
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Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 günde 12 askerimiz şehit oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit asker için taziye mesajı paylaştı.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Büyükelçiliğin mesajında şu ifadeler yer aldı: "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

ABD'nin taziye mesajına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ERTEM: ALÇAK, PKK SENİN KANLİ MAŞAN DEĞİL Mİ?

ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki geldi. PKK terör örgütünün ABD'nin maşası olduğunu söyleyen Ertem, "Alçak, soykırımcı devlet ABD, kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de, Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!!!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin taziye mesajına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?

ABD, PKK'YA "DEAŞ'LA MÜCADELE" ADI ALTINDA PARA GÖNDERİYOR

ABD'de Temsilciler Meclisi 886 milyar dolarlık 2024 mali yılı savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi. ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı için 118 hayır oyuna karşılık 310 evet oyu kullanıldı. Oylamada, 73 Cumhuriyetçi ve 45 Demokrat üye savunma bütçesine destek vermedi. Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinin kısa sürede Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

2023 bütçesine kıyasla yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarılan savunma bütçesinde bu yıl da Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına "DEAŞ'a karşı mücadele" başlığı altında kaynak sağlanıyor.

ABD'nin taziye mesajına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
Cemil Ertem
ABD\'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem\'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
YORUMLAR (5)
  • ali can: defalarca dedik sehitlerimizin kanindan abd israil sorumludur birdaha operasyon yapilirken abd ye bilgi verilmemelidir boluculerle birlikle gebersin alcaklar ?????? Yanıtla 2 0
  • Yılmaz Çakıcı: Kardeşim ABD nin izni olmadan bunlar nefes alamaz ne anlatıyorsun sen? Hiç merak etmiyormusun neden bütün seçimler öncesinde sürekli sehit veriyoruz bunu kendine bir sor 3 1
  • ali can: iste turk evladi bize boyle bakanlar lazim umariz devlet bu cesur bakanimizi da yedirtmez dis servislere iyi takip edin olayi Yanıtla 14 5
  • Celil Yetgin: Helal olsun ilk defa biri ABD ye gerçeği söylebildi Yanıtla 18 3
  • Celil Yetgin: Adamsin Yanıtla 4 2

Cemil Ertem, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? - Son Dakika
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