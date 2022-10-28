8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran ABD'li kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Çocuk yapmaya devam edeceğim - Son Dakika
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8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran ABD'li kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Çocuk yapmaya devam edeceğim

28.10.2022 15:12

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan "Phi" adlı kadın, 8 farklı erkekten 11 çocuk dünyaya getirdi. Sıra dışı durum hakkında konuşan kadın, çocuklarının babalarından birkaçının ölmesi durumunda dahi çocuklara diğer babaların bakacağını belirtti. Phi ayrıca çocuk yapmaya devam edeceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Phi adlı kadının hayat hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Bugüne kadar ilişki yaşadığı 8 erkekten 11 çocuk dünyaya getiren kadın, yaşadıklarını anlatan bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Genç kadın, neden böyle bir yola gittiğini de anlattı. Phi adlı kadın, eğer 1 eşi olsaydı, eşinin ölmesi durumunda çocuklarının babasız kalacağını söyledi. Ancak 8 farklı erkekten 11 çocuk yapan kadın, bu sayede adamlardan bir kaçının ölmesi durumunda dahi çocuklara diğer adamların bakacağını belirtti.

8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran kadın, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

ÇOCUK YAPMAYA DEVAM EDECEK

Phi adlı kadının açıklamalarının devamı da duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Phi, pişmanlık duymadığını ve bundan sonra da farklı erkeklerden çocuk doğurmaya devam edeceğini dile getirdi.

8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran kadın, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

BAZI ÇOCUKLARININ BABASI SİYAHİ

Genç kadın, sosyal medya hesabından da çocuklarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Phi'nin çocuklarından bazılarının babalarının siyahi olması ise dikkat çekti.

8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran kadın, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran ABD'li kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Çocuk yapmaya devam edeceğim - Son Dakika


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