8 farklı erkekle ilişkisinden 11 çocuk doğuran ABD'li kadının sözleri şaşkınlık yarattı: Çocuk yapmaya devam edeceğim

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Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Phi adlı kadının hayat hikayesi, duyanları şaşkına çevirdi. Bugüne kadar ilişki yaşadığı 8 erkekten 11 çocuk dünyaya getiren kadın, yaşadıklarını anlatan bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Genç kadın, neden böyle bir yola gittiğini de anlattı. Phi adlı kadın, eğer 1 eşi olsaydı, eşinin ölmesi durumunda çocuklarının babasız kalacağını söyledi. Ancak 8 farklı erkekten 11 çocuk yapan kadın, bu sayede adamlardan bir kaçının ölmesi durumunda dahi çocuklara diğer adamların bakacağını belirtti.

ÇOCUK YAPMAYA DEVAM EDECEK

Phi adlı kadının açıklamalarının devamı da duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Phi, pişmanlık duymadığını ve bundan sonra da farklı erkeklerden çocuk doğurmaya devam edeceğini dile getirdi.

BAZI ÇOCUKLARININ BABASI SİYAHİ

Genç kadın, sosyal medya hesabından da çocuklarıyla eğlenceli paylaşımlar yapıyor. Phi'nin çocuklarından bazılarının babalarının siyahi olması ise dikkat çekti.