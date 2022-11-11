Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı - Son Dakika
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Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı

11.11.2022 12:14

ABD'nin Utah eyaletinde gelini hamile kalamayınca oğlunun bebeğini taşımayı kabul eden 56 yaşındaki Nancy Hauck, bebekle aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve onun kendisinden koparılması nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Konuyla ilgili, "Bunun böyle olacağı belli değil miydi?" şeklinde eleştiriler yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay günlerden bu yana konuşuluyordu. Dünya basınının da yakından ilgilendiği olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

TAŞIYICI ANNELİK YAPMAYI KABUL ETTİ

56 yaşındaki Nancy Hauck gelini Cambria Hauck'un, sonuncusu eylül ayında olmak üzere art arda iki kez ikiz bebekler dünyaya getirmesinin ardından başka bir hamileliği taşıyamayacağının anlaşılmasıyla oğlu Jeff'in bebeğine taşıyıcı annelik yapmayı kabul etti.

Oğlunun çocuğunu doğuran kadının doğum sonrası sözleri şaşkınlık yarattı

BEBEK SAĞLIKLI ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ

Tıbbi değerlendirmelerin ardından doktorlar, Nancy'nin yaşına rağmen "iyi bir aday" olduğuna karar verdi. Embriyo transferinin ardından hamile kaldı ve 2 Kasım'da Hanna'yı dünyaya getirdi. Nancy, dokuz saat boyunca doğum sancısı çektiğini söyledi. Hanna doğduğunda 3 kilo 12 gram ağırlığında ve yaklaşık 50 santim uzunluğundaydı. Hannah'nın annesi Cambria Hauck, cuma günü Instagram'da, "O burada ve kalbim patlayabilir. O, her yönüyle mükemmel" notuyla, kayınvalidesi Nancy Hauck'un doğum sonrası çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Oğlunun çocuğunu doğuran kadının doğum sonrası sözleri şaşkınlık yarattı

DOĞUM SONRASI SÖZLERİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Ancak Nancy Hauck'un doğum sonrası yaptığı açıklamalar büyük dikkat çekti. 56 yaşındaki kadın, doğumdan hemen sonra bebeğin kendisinden alınarak oğullarının evine götürülmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi. Bebekle arasında duygusal bir bağ oluştuğunu söyleyen kadın, sözleri nedeniyle de eleştirildi. Konuyla ilgili, "Bunun böyle olacağı belli değil miydi?" yorumu yapıldı.

Oğlunun çocuğunu doğuran kadının doğum sonrası sözleri şaşkınlık yarattı
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Son Dakika Dünya Oğlunun çocuğunu doğurdu! Sözleri duyanları şaşırttı - Son Dakika


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