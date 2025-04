ABD Senatosu\'nda tarihe geçen Mehmet Öz\'ün yeni imajı dikkat çekti

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü onayladı. Senatoda yapılan oylamada, 53 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Öz, böylelikle CMS Direktörlüğüne getirildi.

SENATO'DA TARİHE GEÇTİ

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu. CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. ABD basınında Öz'ün direktörlüğünün, Trump döneminde yaşanan federal küçülme kapsamında "sağlık programlarının çalkantılı döneme gireceği" bir zamana denk geldiğine dikkati çekildi. CMS'de, bu dönemde sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Senato'da tarihe geçen Mehmet Öz'ün yeni imajı dikkat çekti. Öz'ün ABD Başkanı Donald Trump'a benzer şekilde saçlarının rengini açtırdığı veya sarıya boyattığı görüldü. Öz'ün 14 Mart'ta Senato Finans Komitesi'ndeki oturumda da yeni imajı dikkat çekmişti.

AİLESİ KONYA KÖKENLİ

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta kendisi gibi doktor olan Bozkır, Konya kökenli babası Mustafa Öz'ün görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Annesi Çerkeslerin Şapsığ boyundandır. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Cengiz Öz veya lakabıyla Dr. Öz, Türk-Amerikalı televizyon kişiliği, doktor, yazar ve siyasetçi. Columbia Üniversitesi'nde kardiyotorasik cerrahi alanında emekli profesördür. Öz, Türk göçmen bir ailenin oğlu olarak Delaware'de büyüdü ve Harvard Üniversitesi ile Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun oldu. ABD ve Türkiye'nin çifte vatandaşı olan Öz, 1980'lerde Türk Ordusu'nda 60 günlük zorunlu askeri eğitimi tamamladı. Bu zorunluluk özellikle yurt dışında yaşayan ve vatandaşlıklarını korumak isteyen Türk vatandaşları için geçerliydi. Daha sonra 1986 yılında Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde cerrahi ihtisasına başladı. Öz, 2001 yılında Columbia Üniversitesi'nde cerrahi profesörü oldu ve daha sonra 2018 yılında profesör olarak emekli oldu. Mayıs 2022'de Columbia Üniversitesi, Öz ile bağlarını kopardı ve web sitelerinden varlığını kaldırdı.

2003 yılında Oprah Winfrey, Discovery Channel'da yayımlanan Second Opinion with Dr. Oz adlı programın ilk konuğu oldu. Öz, aynı zamanda The Oprah Winfrey Show programında da düzenli olarak yer alarak 60'tan fazla kez katılım sağladı. 2009 yılında ise, Winfrey'nin Harpo Productions ve Sony Pictures Television işbirliğiyle sağlık ve tıbbi konulara odaklanan The Dr. Oz Show adlı günlük televizyon programı başladı ve toplamda 13 sezon boyunca yayınlandı. Ancak Öz'ün alternatif tıp, inançla iyileştirme ve çeşitli paranormal inançlar da dâhil olmak üzere sözde bilimi teşvik etmesi, bazı tıbbi yayınlar ve doktorlar tarafından eleştirilmesine neden oldu.

Öz, 2022 ABD Senatosu seçimlerinde Pensilvanya'da muhafazakâr bir Cumhuriyetçi olarak yarıştı ve iki büyük partiden biri tarafından aday gösterilen ilk Müslüman oldu. Öz, seçimi Demokrat aday John Fetterman'a karşı kaybetti. Kasım 2024'te, seçilmiş başkan Donald Trump tarafından Medicare & Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin yöneticisi olarak görev yapması planlanan aday olarak ilan edildi.