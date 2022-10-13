ABD-Suudi Arabistan krizi gün geçtikçe büyüyor! Beyaz Saray'dan Rusya resti geldi - Son Dakika
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ABD-Suudi Arabistan krizi gün geçtikçe büyüyor! Beyaz Saray'dan Rusya resti geldi

13.10.2022 22:21

ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan petrol krizi giderek büyüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu belirtti. Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğini ve Suudi Arabistan'ın Rusya savaşında nerede durduğunu izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

OPEC grubunun 5 Ekim'de Viyana'da yaptıkları görüşmede, günlük petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında karşılıklı atışma sürüyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD yönetiminin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararının bir ay ertelenmesini istediğini ancak bu ertelemenin "olumsuz ekonomik sonuçları" olacağını belirttiği açıklamasına yanıt verdi. Suudi Arabistan'ın "konuyu saptırmaya çalıştığını" belirten Kirby, "Ancak gerçekler ortada. Rusya'nın saldırganlığına karşı tüm dünya Ukrayna'nın arkasında duruyor." ifadesini kullandı.

"DİĞER OPEC ÜYELERİ, SUUDİ ARABİSTAN İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL"

Kirby, Rusya'ya karşı koalisyonda ABD'nin önemli bir rol oynadığını ve bu konuda Suudi Arabistan ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, son haftalarda Suudların kendilerini petrol üretimini azaltma kararı konusunda çeşitli kanallarla bilgilendirdiğini aktardı.

Söz konusu kararın, yaptırımların gölgesindeki Rusya'nın gelirlerini artıracağına dikkat çeken Kirby, "Bu, yanlış bir yöndü. Suudi Arabistan'a üretimi azaltma hedeflerinin piyasada bir dayanağı olmadığını gösteren analizleri gösterdik ve bir sonraki OPEC toplantısına kadar işlerin nasıl gittiğini görmeleri için bekleyebileceklerini söyledik. Diğer OPEC üyesi ülkeler, bizimle özelden iletişime geçti ve Suudi Arabistan'ın kararına katılmadıklarını ancak onlarla aynı yöne gitmek zorunda hissettiklerini söyledi." dedi.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğini söylediğini anımsatarak, Suudi Arabistan'ın Rusya savaşında nerede durduğunu izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

"BU KARAR RUSYA'YA DESTEKTİR"

Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde ise "Ukrayna savaşında, hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. OPEC+'ın aldığı karar, kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar, Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından askeri ve manevi destek kategorisindedir." açıklamasında bulundu.

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı sonrası yapılan açıklamaları incelediği aktarılan açıklamada, hükümetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD-Suudi Arabistan krizi gün geçtikçe büyüyor! Beyaz Saray'dan Rusya resti geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-Suudi Arabistan krizi gün geçtikçe büyüyor! Beyaz Saray'dan Rusya resti geldi - Son Dakika
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