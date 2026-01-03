ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var - Son Dakika
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

03.01.2026 14:45
ABD ordusu Caracas başta olmak üzere Venezuela'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, gece boyunca patlama sesleri duyuldu ve başkent semalarında ABD helikopterleri görüldü. Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklarken, muhalefet lideri Maria Corina Machado ise ''Hükümeti devralmaya hazırız'' mesajı verdi.

ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Gece boyunca patlama sesleri duyulurken, başkent semalarında da ABD'ye ait askeri helikopterlerin görüldü.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Trump, açıklamasında operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Trump ayrıca, gelişmelere ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını ifade ederek, Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Maria Corina Machado

"HÜKÜMETİ DEVRALMAYA HAZIRIZ"

Bölgede tansiyon yükselirken Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Machado, "Venezuela'da hükümeti devralmaya hazırız" dedi.

OLACAKLARIN SİNYALİNİ VERMİŞ

Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, 11 Aralık 2025'te Oslo'daki Norveç hükümeti temsilcilik binasında yaptığı konuşmada ise "Venezuela'yı Amerika kıtasının enerji, teknoloji ve demokrasi merkezi haline getireceğiz. Hepinizi aydınlık, demokratik ve özgür bir ülkede ağırlayacağız ve bu çok yakında gerçekleşecek" demişti.

ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yaparak "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum" demişti. 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

