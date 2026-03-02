ABD ve İsrail İran\'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı

ABD'nin 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana bölgeye yaptığı en büyük askeri yığınak ve Cenevre'deki diplomatik müzakerelerin sonuçsuz kalması, Ortadoğu'da savaş ihtimalini güçlendirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından gözler, çatışmanın bölgesel ve küresel etkilerine çevrildi.

"ASKERİ YIĞINAK VE SALDIRI SÜRECİ TESADÜF DEĞİL"

Şubat 2026 itibarıyla bölgede hızlanan askeri hareketlilik, bugün gerçekleştirilen saldırının zeminini oluşturdu. ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin öncülüğünde büyük bir deniz gücünü bölgeye sevk ederken, İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne ilk kez F-22 Raptor savaş uçakları konuşlandırıldı. Uzmanlara göre bu adımlar, operasyonun uzun süredir planlandığını gösteriyor.

"DİPLOMASI TIKANDI, SAHADA GÜÇ KONUŞUYOR"

Cenevre'de yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Tarafların Viyana'da yeniden masaya oturması beklenirken, sahadaki askeri hamleler diplomatik süreci fiilen askıya almış görünüyor.

BÖLGESEL RİSKLER VE TÜRKİYE'YE OLASI ETKİLERİ

SETA tarafından 28 Şubat 2026 saat 20.00'de gerçekleştirilen web panelde, İran'ın askeri doktrinini "savunmadan saldırıya" çevirmesi, İsrail'in çatışmadaki rolü ve Türkiye'nin sınır güvenliği ile enerji hatlarına yönelik riskler ele alındı. Panelde ayrıca Donald Trump yönetiminin stratejik hedefleri, İran'ın verebileceği karşılıklar ve savaşın bölgeye yayılma ihtimali detaylı biçimde değerlendirildi.

SETA WEB PANEL: ABD-İRAN GERİLİMİ VE GELECEK SENARYOLARI

