ABD ve İsrail İran'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı
ABD ve İsrail İran'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD ve İsrail İran'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı
02.03.2026 14:53
ABD ve İsrail İran\'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, İsrail'in de dahil olduğu geniş çaplı askeri operasyonla sıcak çatışma boyutuna taşındı. SETA tarafından düzenlenen web panelde, ABD'nin stratejik hedefleri, İsrail'in rolü ve İran'ın olası karşı hamleleri uzman isimler tarafından değerlendirildi.

ABD'nin 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana bölgeye yaptığı en büyük askeri yığınak ve Cenevre'deki diplomatik müzakerelerin sonuçsuz kalması, Ortadoğu'da savaş ihtimalini güçlendirdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından gözler, çatışmanın bölgesel ve küresel etkilerine çevrildi.

"ASKERİ YIĞINAK VE SALDIRI SÜRECİ TESADÜF DEĞİL"

Şubat 2026 itibarıyla bölgede hızlanan askeri hareketlilik, bugün gerçekleştirilen saldırının zeminini oluşturdu. ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin öncülüğünde büyük bir deniz gücünü bölgeye sevk ederken, İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne ilk kez F-22 Raptor savaş uçakları konuşlandırıldı. Uzmanlara göre bu adımlar, operasyonun uzun süredir planlandığını gösteriyor.

"DİPLOMASI TIKANDI, SAHADA GÜÇ KONUŞUYOR"

Cenevre'de yürütülen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Tarafların Viyana'da yeniden masaya oturması beklenirken, sahadaki askeri hamleler diplomatik süreci fiilen askıya almış görünüyor.

BÖLGESEL RİSKLER VE TÜRKİYE'YE OLASI ETKİLERİ

SETA tarafından 28 Şubat 2026 saat 20.00'de gerçekleştirilen web panelde, İran'ın askeri doktrinini "savunmadan saldırıya" çevirmesi, İsrail'in çatışmadaki rolü ve Türkiye'nin sınır güvenliği ile enerji hatlarına yönelik riskler ele alındı. Panelde ayrıca Donald Trump yönetiminin stratejik hedefleri, İran'ın verebileceği karşılıklar ve savaşın bölgeye yayılma ihtimali detaylı biçimde değerlendirildi.

SETA WEB PANEL: ABD-İRAN GERİLİMİ VE GELECEK SENARYOLARI

Şubat 2026'nın son günleri itibarıyla bölgede askeri ve diplomatik denklemler hızla değişiyordu, Bugünkü saldırı ve akabindeki gelişmeler bu denklemi doğruladı:

• Askeri Hareketlilik: ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin başını çektiği dev bir filoyu bölgeye sevk ederken, İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne ilk kez F-22 Raptor savaş uçakları konuşlandırılmıştı.

• Diplomatik Tıkanıklık: Cenevre'de gerçekleşen nükleer müzakerelerin üçüncü turu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze programı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kalmış durumdaydı. Tarafların tekrar Viyana'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

• Bölgesel Riskler: İran, askeri doktrinini "savunmadan saldırıya" çevirdiğini açıklarken; İsrail'in süreçteki rolü ve Türkiye'nin sınır ve enerji güvenliği ile bölgesel istikrarı bu gerilimin merkezinde yer alıyordu.

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail İran'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı - Son Dakika

ABD ve İsrail İran'a saldırdı: SETA panelinde savaş senaryoları masaya yatırıldı
