Blinken ve Lammy Kiev'de Ukrayna ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Blinken ve Lammy Kiev'de Ukrayna ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeler, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli silahlar kullanma izni alma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

11.09.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukraynalı hükümet yetkilleri ile bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Kiev'i ziyaret etti. Görüşmeler, "Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden, Rusya topraklarında uzun menzilli silahlar kullanma izni alma çabalarının bir parçası olarak" görülüyor.

Ukrayna'nın Batılı müttefiklerinden Rusya topraklarında uzun menzilli füzeler kullanma izni alma yönündeki ısrarı devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiliz mevkidaşı David Lammy, Kyiv'e yönelik ortak bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce birkaç kez Beyaz Saray'a silah kullanımı konusundaki kısıtlamaları gevşetmeleri yönünde çağrı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanma talebiyle ilgili gazetecilerden gelen bir soru üzerine, "Konu üzerinde çalıştıklarını" ifade etmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Polonya'dan trenle ulaşan Blinken ve Lammy, ülkelerinin Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'in Lammy'le gerçekleştirdiği görüşme esnasında, "Düşmanımızın topraklarını hedef alacak uzun menzilli saldırı ekipmanlarının elimize ulaşacağını umuyoruz. Bu konuda yardımınızı ve desteğinizi bekliyoruz" mesajını ilettiği bildirildi. Lammy ve Blinken Zelenskiy ile henüz bir görüşme gerçekleştirmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller dün yaptığı bir açıklamada Blinken ve Lammy'nin Zelenskiy ile de görüşeceğini belirtmişti.

Geçen hafta da İngiltere ve ABD istihbarat servislerinin başkanları Ukrayna'nın Rusya topraklarında başlattığı, operasyon üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti. CIA Direktörü William Burns ve MI6'in başkanı Richard Moore'un kamuoyunun bilgisi dahilinde bir araya geldiği görüşme iki ülkenin istihbarat servislerinin tarihinde bir ilk olması yönüyle ilgi çekmişti.

Kaynak: ANKA

Antony Blinken, Hükümet, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Blinken ve Lammy Kiev'de Ukrayna ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
09:23 Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi Su isteği ölümüne neden oldu: Genç adam dövülerek katledildi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 20:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: Blinken ve Lammy Kiev'de Ukrayna ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement