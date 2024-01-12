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ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler - Son Dakika
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ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler

ABD ve İngiltere ordusu, Yemen'deki Husi hedeflerini savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. Başkent Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerini yangın yerine çeviren saldırılara ilişkin ilk görüntüler geldi.

12.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 10:02
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Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin ardından ABD ve İngiltere ordusu, Yemen'deki Husi hedeflerini kara ve denizden vurdu. Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e verdiği destekle bilinen bu ülkelerin Yemen'i cehenneme çeviren saldırıları büyük tepki çekerken, başkent Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinden dumanlar yükselmesine neden olan saldırılara ilişkin ilk görüntüler de geldi.

ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler

ACİL KABİNE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından, ABD ve İngiltere saldırı kararı aldı. Karar, akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil kabine toplantısı düzenlemesinin ardından geldi.

ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler

SALDIRILARDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kararın çıkması sonrasında ABD ve İngiltere orduları, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Kara ve denizden Yemen'in başkenti Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerini vuran ABD ve İngiltere'yi bölgeyi adeta cehenneme çevirirken, saldırılara ilişkin görüntüler de servis edildi.

ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen\'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
YORUMLAR (1)
  • Kamuran Sertkaya: İsrail'in de Amerika'nın da ingiltere'nin de yaptığı tek şey bombalamak bombala bombala bombala,,,, sonra kara birliklerini gönder tüm Ordun paramparça olsun yenil gel..... keşke dünyada bir şey olsa ,teknoloji diye bir şey kalmasa tamamını parçalayıp bitireceksin Yanıtla 103 8

Büyük Britanya, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler - Son Dakika
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