Prof. Dr. Mehmet Özkan: Ne Venezuela ne Ukrayna aklımıza gelsin, İran\'daki savaş çok boyutlu

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a yönelik ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı saldırıların "önleyici" olduğunu duyururken, Donald Trump da İran'a karşı "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kent hedef alındı.

"ABD'NİN İRAN SALDIRISI DA BİR KIRILMA NOKTASI OLUŞTURACAK"

Prof. Dr. Mehmet Özkan, "Rusya'nın Ukrayna işgali nasıl bir kırılma noktası yarattıysa, ABD'nin İran saldırısı da aynı şekilde kırılma noktası oluşturacak" dedi. ABD'nin yeni politikasının rejim dönüştürme olduğunu belirten Özkan, "ABD'nin yeni politikası rejim dönüştürmedir" ifadelerini kullandı. İran'ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını vurgulayan Özkan, "İran bir Venezuela değil, İran'da farklı bir sistem var" diye konuştu.

"İRAN'DAKİ SAVAŞ ÇOK BOYUTLU"

Bölgesel risklere dikkat çeken Özkan, "Körfez ülkeleri diken üstünde, her an saldırı olabilir" dedi. İran'daki sürecin basit bir askeri müdahaleyle açıklanamayacağını vurgulayan Özkan, "Ne Venezuela ne Ukrayna aklımıza gelsin, İran'daki savaş çok boyutlu" ifadelerini kullandı. Rejim dönüştürme sürecinin kolay olmayacağını belirten Özkan, "İran'daki rejim dönüştürme süreci kolay değil" dedi.

"BU SAVAŞ TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ AŞAN BİR BOYUTA GEÇEBİLİR"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında fırsat kolladığını söyleyen Özkan, "İsrail fırsatını bulmuşken İran'a ciddi şekilde zarar vermek istiyor" dedi. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İsrail'in İran istihbaratına sızdığını belirten Özkan, savaşın bölgesel etkilerine dikkat çekerek, "Bu savaş Türkiye'nin etkisini aşan bir boyuta geçebilir" ve "Türkiye için en kötü senaryo savaşın çok boyutlu bir şekilde büyümesi" ifadelerini kullandı.