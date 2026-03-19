İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

İran, ABD\'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
19.03.2026 19:17  Güncelleme: 19:31
İran, ABD\'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
İran, ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını muharebe görevi sırasında hedef alarak vurdu. Hasar alan uçak, görev sonrası Orta Doğu'daki bir ABD üssüne acil iniş yaptı. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde üsse indirildiğini ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim de uçağın vurulma anının görüntülerini yayınladı.

ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, İran tarafından vurulduktan sonra Orta Doğu'daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins olayı doğrularken, İran medyası da vurulan uçağın görüntülerini yayınladı.

ABD ile İran arasında devam eden savaşta ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının, İran üzerinde yürüttüğü muharebe görevinin ardından hasar alarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne acil iniş yaptığı açıklandı.

Pentagon, dünyanın en gelişmiş ve en pahalı savaş uçaklarından biri olan F-35'in, İran üzerindeki görev sırasında yaşadığı bir "olay" sonrası acil iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE ÜSSE İNDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde üsse indirildiğini ve pilotun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

KRİTİK İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatılırken, uçağın aldığı hasarın boyutu merak konusu oldu. Yetkililer, olayın teknik bir arızadan mı yoksa dış bir müdahaleden mi kaynaklandığını netleştirmek için kapsamlı inceleme yürütüyor.

İRAN MEDYASI VURULMA ANINI YAYINLADI

F-35'in vurulduğunu ilk olarak CCN iddia olarak vermişti. İran medyası Tasnim ise ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Son Dakika Dünya İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    süper 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
AB: İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını durdurmalı AB: İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını durdurmalı
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj İsrailli Bakandan idam platformu önünde skandal mesaj!

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
SON DAKİKA: İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu - Son Dakika
