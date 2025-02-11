Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü?

Geniş Video İzle

Avukat Begüm Gürel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gürel, ABD'ye yapılan yatırımlardan yatırımcı vizesine, Green Card sürecinden Türk pasaportunun uluslararası etkisine kadar merak edilenleri anlattı.

11.02.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Begüm Gürel, ABD'ye yapılan yatırımların arttığını ve yatırımcı vizesi ile Green Card almanın mümkün olduğunu belirtti. Green Card süreciyle ilgili en büyük yanlışları açıklayan Gürel, Amerika'daki hukuki sistemin işleyişini de değerlendirdi. Ayrıca, SelectUSA zirvesinin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

"SON YILLARDA ABD'YE TÜRK İŞ İNSANLARI TARAFINDAN CİDDİ YATIRIMLAR YAPILIYOR"

Gürel, birçok Türk iş insanının ABD'ye yatırım yaptığını ve bu süreçte yatırımcı vizelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"GREEN CARD'I, DAİMİ BİR İKAMETGAH İZNİ OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Green Card'ın ABD'de sürekli oturum hakkı sağladığını ve kişiye geniş imkanlar sunduğunu belirtti.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"GREEN CARD ALABİLMENİN PEK ÇOK YOLU VAR, BUNLARDAN BİR TANESİ DE YATIRIMCI VİZESİDİR"

ABD'de yatırım yaparak Green Card almanın mümkün olduğunu söyleyen Gürel, yatırımcı vizesinin avantajlarını anlattı ve "Green Card alabilmenin pek çok yolu var, bunlardan bir tanesi de yatırımcı vizesidir" dedi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"AMERİKA'DA HER EYALETİN KENDİNE GÖRE BİR HUKUK SİSTEMİ VAR"

Amerika'da her eyaletin farklı bir hukuki işleyişi olduğunu ifade eden Gürel, yatırım yapmak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? Av. Begüm Gürel anlattı

"SELECTUSA'İ DÜNYANIN EN BÜYÜK YATIRIM ZİRVESİ OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Gürel, yatırımcıların ABD pazarına girmesi için büyük bir fırsat sunan SelectUSA zirvesinin önemine değindi ve "SelectUSA'i dünyanın en büyük yatırım zirvesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"SON ZAMANLARDA TÜRK PASAPORTUNUN İTİBARINI KAYBETMESİYLE, DİĞER ÜLKELERİN BİZE UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU"

Gürel, Türk pasaportunun uluslararası arenada eski gücünü kaybettiğini ve bunun bazı yaptırımlara sebep olduğunu ifade ederek "Son zamanlarda Türk pasaportunun itibarını kaybetmesi nedeniyle, diğer ülkelerin bize uyguladığı yaptırımlar söz konusudur" dedi.

Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü?

Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.