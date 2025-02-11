Avukat Begüm Gürel, ABD'ye yapılan yatırımların arttığını ve yatırımcı vizesi ile Green Card almanın mümkün olduğunu belirtti. Green Card süreciyle ilgili en büyük yanlışları açıklayan Gürel, Amerika'daki hukuki sistemin işleyişini de değerlendirdi. Ayrıca, SelectUSA zirvesinin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Gürel, birçok Türk iş insanının ABD'ye yatırım yaptığını ve bu süreçte yatırımcı vizelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Green Card'ın ABD'de sürekli oturum hakkı sağladığını ve kişiye geniş imkanlar sunduğunu belirtti.
ABD'de yatırım yaparak Green Card almanın mümkün olduğunu söyleyen Gürel, yatırımcı vizesinin avantajlarını anlattı ve "Green Card alabilmenin pek çok yolu var, bunlardan bir tanesi de yatırımcı vizesidir" dedi.
Amerika'da her eyaletin farklı bir hukuki işleyişi olduğunu ifade eden Gürel, yatırım yapmak isteyenlerin bunu göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.
Gürel, yatırımcıların ABD pazarına girmesi için büyük bir fırsat sunan SelectUSA zirvesinin önemine değindi ve "SelectUSA'i dünyanın en büyük yatırım zirvesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.
Gürel, Türk pasaportunun uluslararası arenada eski gücünü kaybettiğini ve bunun bazı yaptırımlara sebep olduğunu ifade ederek "Son zamanlarda Türk pasaportunun itibarını kaybetmesi nedeniyle, diğer ülkelerin bize uyguladığı yaptırımlar söz konusudur" dedi.
Son Dakika › Dünya › Yatırımcı vizesiyle Green Card almak mümkün mü? - Son Dakika
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