ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor

02.03.2026 06:37
ABD'li yetkililer savaşın sürdüğü Orta Doğu'da özellikle Tel Aviv, Kudüs ve Katar'da muhtemel intihar saldırıları olabileceği uyarısını yaparken, bu tehditlerin İran'ın yürüttüğü savaşta tansiyonun yükselmesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. İstihbarat raporları İran destekli grupların intihar saldırısı kapasitesinin tekrar gündeme geldiğine işaret ediyor.

ABD'li yetkililer, özellikle Tel Aviv, Kudüs ve Katar gibi bölgelerde ve yurt dışında muhtemel intihar saldırılarına karşı uyarıda bulundu; bu uyarı savaştaki risklerin genişlediğine işaret ediyor.

ABD'DEN AÇIK UYARI

CNN kaynaklarına göre ABD güvenlik ve istihbarat yetkilileri, savaşın devam ettiği Orta Doğu'da terörist grupların intihar saldırısı girişimlerinde bulunabileceği konusunda güçlü endişe taşıyor. Bu uyarı, hem İsrail içindeki kritik noktalar hem de ABD askerî varlığı ve müttefiklerin bulunduğu bölgeler için yapıldı.

Yetkililer, Tel Aviv ve Kudüs gibi büyük şehirlerdeki kalabalık alanların yanı sıra stratejik öneme sahip Katar'daki bölgelere yönelik potansiyel saldırı tehditlerine dikkat çekti. Bu tür saldırıların savaşın gidişatını etkileyebileceği ve siviller ile yabancı askerler için ciddi tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

ÖNCEKİ SALDIRILAR VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Geçmişte Tel Aviv'de intihar bombalamalarına benzer saldırı girişimleri yaşandı; 2024'te Lehi Street'te gerçekleşen bir patlamada fail hayatını kaybetmiş, bir sivil yaralanmıştı ve Hamas ile İslami Cihat gibi gruplar benzer eylemleri sürdürme tehdidinde bulunmuştu. Bu olay sonrası güvenlik güçleri bölgede uyarı seviyesini yükseltti.

Ayrıca Hamas'ın askeri kanadının Batı Şeria ve diğer bölgelerde intihar saldırıları gibi yöntemleri yeniden gündeme getirme niyetini açıkladığı raporlar bulunuyor. Bu durum, güvenlik birimlerini potansiyel saldırı planlarına karşı tetikte tutuyor.

SAVAŞIN GENİŞLEYEN RİSKLERİ

ABD'nin yaptığı uyarılar, savaşın yalnızca askeri hedeflere değil, sivillerin yoğun olduğu şehir merkezleri ve stratejik dış noktalara da yönelebileceğine işaret ediyor. İsrail'de suicide (intihar) saldırı taktikleri daha önce 2000'lerin başında ağır kayıplara yol açmıştı ve güvenlik yetkilileri bu tür bir riskin yeniden ortaya çıkmasından kaygı duyuyor.

Trump yönetimi ve müttefikler, bu güvenlik risklerine karşı istihbarat paylaşımı ve bölgesel savunma tedbirlerini artırarak yanıt vermeye çalışıyor. Ancak savaşın süresi ve şiddeti arttıkça bu tür tehditlerin gerçek bir risk haline gelme olasılığı da güçleniyor.

07:18
ABD'yi korkutan senaryo! 2 ülkede intihar saldırısı bekleniyor
