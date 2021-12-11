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Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı! - Son Dakika

Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!

11.12.2021 09:04

Save the Children'in raporuna göre Afgan bir anne, iki çocuğuna da bakacak durumu olmadığı için dört aylık ikizlerinden birini vermek zorunda kaldı. 40 yaşındaki Bibi adındaki kadın, ''Hayal edebileceğinizden daha zor bir karardı. Ama hiç bir şeyimiz yok. Onları ayırmak zorunda kalmaktan dolayı acı çekiyorum'' diye konuştu.

Afganistan'daki açlık krizi Taliban'ın Ağustos ortasında ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana kontrolden çıkarken, Afgan aileler hayatta kalmak için yeterli yiyecek bulmakta zorlanıyor. Merkezi Londra'da bulunan Save the Children vakfı yetkilileri, ülkede yaşanan maddi kriz nedeniyle insani kriz giderek derinleştiğini, insanların çocuklarını satmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiyor.

''104 DOLAR ÇOCUĞUNU SATMAK ZORUNDA KALDIM''

Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. Bibi adındaki Afgan kadın, ikizlerinden birini sattı. Bibi, ''Önce para talep etmeden bebeği vermek istedim ancak süt, yiyecek ve ilaç param olmadığı için satmayı düşündüm. O parayla bir süre daha yiyecek alabilirim. 104 dolara satmak zorunda kaldım. Hayal edebileceğinizden daha zor bir karardı. Ama hiç bir şeyimiz yok. Onları ayırmak zorunda kalmaktan dolayı acı çekiyorum'' dedi.

Zor durumdaki Afgan aile dört aylık bebeğini 104 dolara sattı

12 YAŞINDAKİ OĞLU, ÇANTA VE EŞYA TAŞIYOR

Bibi'nin eşi Muhammed iş olursa haftada birkaç gün çalışabildiğini ancak bir günlük kazancın iki günlük masraflarını karşılamadığını söyledi. Çiftin 12 yaşındaki oğlu ise ek para sağlamak için başkalarının çanta ve eşyalarını taşıyor.

"AÇ VE FAKİRİZ"

Mohammed, "Yardıma ihtiyacımız var, aç ve fakiriz. Afganistan'da iş imkanı yok. Çocuklarımız var. En çok una ve yağa ihtiyacımız var. Yakacak odunumuz yok. Sadece çocuklar için ekmeğimiz var'' diyerek yardım çağrısında bulundu.

GELECEK YIL YÜZDE 97'Sİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞEBİLİR

Yardım kuruluşu, Afgan halkının yüzde 97'sinden fazlasının gelecek yılın ortasına kadar yoksulluk sınırının altına düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Vakıf, artan sayıda insanın sadece geçinmek için umutsuz ve yaşamı değiştiren seçimler yapmaya zorlanması, Bibi ve Muhammed gibi üzücü hikayelerin daha yaygın hale gelebileceğini aktardı.

Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!

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Son Dakika Dünya Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı! - Son Dakika
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